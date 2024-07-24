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Öğrenciler dikkat! Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler! YKS tercih ipuçları ve tavsiyeleri!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının dün açıklanmasının ardından, üniversite adayları tercih tarihlerine odaklanmış durumda. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, bu süre zarfında tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususları merak ediyor.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 08:37 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 08:37
Öğrenciler dikkat! Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler! YKS tercih ipuçları ve tavsiyeleri!

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2024-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih tarihlerine odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercih sürecinde dikkat etmeleri gereken birçok hususu merak ediyor. Peki, üniversite tercihleri nasıl yapılır ve YKS'de kaç tercih hakkı var? İşte detaylar...

LGS TERCİH STRATEJİLERİ 🌟

Yüzdelik Dilim Stratejisi 📊

Yüzde 5'lik dilimdeki öğrenci, yüzde 3'ten yüzde 10'a kadar tercih yapabilir.
İlk 3-4 okul yüzde 3'lük dilimden, 4 okul kendi dilimine yakın, son 2 okul ise biraz daha aşağıda olmalı.
Bulunduğunuz dilimin yüzde 20 yukarısı ve yüzde 30 altından tercih yapmalısınız.

Kariyer Hedeflerinizi Düşünün 🎯

Seçilecek okulun kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırın.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu sayfasından ders dağılım çizelgesine bakın.

Okulu Gidip Görün, İyi Araştırın 🏫

Okulu ziyaret edin ve detaylı araştırma yapın.
Sosyal medyada okul hakkında mezun ve öğrencilerin paylaşımlarını takip edin.

Geleceğe Yönelik Tercih Yapın 🔮

Okul türü üniversite hedeflerinize uygun olmalı. Fen bölümleri için fen liseleri tercih edin.

Ulaşım Olanaklarını Değerlendirin 🚗

Ulaşımı kolay okulları tercih edin. Çok uzak bölgelerdeki okulları sadece çok istiyorsanız seçin.

Okulda Pansiyon Var mı, Araştırın 🛏️

Başka bir il için tercih yapıyorsanız, pansiyon durumlarına dikkat edin.

Okul Kimi Alıyor Dikkat Edin 🚻

Okulun kız, erkek veya karma eğitim verip vermediğine bakın.

Bazı Okullarda Hazırlık Olabilir 📚

Hazırlık sınıfı olan Anadolu liseleri nitelikli olabilir.

İstediğiniz Yabancı Dile Dikkat 🎓

Eğitim almak istediğiniz yabancı dili kontrol edin ve tercihlere uygun bölümü yazın.

Listeye Yeni Girmiş Bir Okul ⭐

Yıldız işaretli yeni açılan okulların eşdeğer okullarına bakarak tercih yapın.

📝 LGS NAKİL BAŞVURUSU ADIMLARI 📝

📅 1. NAKİL BAŞVURU TAKVİMİNİ TAKİP EDİN

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS nakil başvuru tarihlerini belirli dönemler için açıklar. Bu takvimi dikkatlice takip etmeniz ve başvurularınızı belirtilen süreler içinde yapmanız gerekmektedir. Başvuru tarihleri MEB'in resmi web sitesinde duyurulur.

💻 2. E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ YAPIN

Nakil başvuruları e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Aşağıdaki adımları takip ederek başvuru sürecine başlayabilirsiniz:

  • e-Okul adresine gidin.
  • Öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme giriş yapın.

🖱️ 3. NAKİL BAŞVURU EKRANINA GEÇİŞ

e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra, ana sayfada yer alan "Nakil Başvurusu" sekmesine tıklayın. Bu bölümde, nakil başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz ekran karşınıza gelecektir.

🏫 4. NAKİL YAPMAK İSTEDİĞİNİZ OKULLARI SEÇİN

Nakil başvurusu yaparken, tercih etmek istediğiniz okulları belirlemeniz gerekmektedir. Bu aşamada dikkat etmeniz gerekenler:

  • Nakil başvurusu için en fazla 3 okul tercihinde bulunabilirsiniz.
  • Tercihlerinizi yaparken, okulların kontenjan durumlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalısınız.

✔️ 5. TERCİHLERİNİZİ ONAYLAYIN

Tercihlerinizi belirledikten sonra, e-Okul sisteminde "Onayla" butonuna tıklayarak tercihlerinizi onaylayın. Onay işleminden sonra tercihlerinizi tekrar kontrol edin ve doğru olduğundan emin olun.

🏫 6. BAŞVURUNUZU OKULUNUZA İLETİN

Nakil başvurunuzu yaptıktan sonra, başvurunuzun onaylanması için mevcut okulunuza başvurmanız gerekebilir. Bu aşamada okulunuzun rehberlik servisi veya idari birimleri ile iletişime geçerek başvurunuzun işleme alındığını doğrulayın.

📅 7. SONUÇLARIN AÇIKLANMASINI BEKLEYİN

Nakil başvurusu sonuçları, MEB tarafından belirlenen tarihlerde açıklanır. Sonuçlar, e-Okul sistemi üzerinden duyurulur. Sisteme giriş yaparak başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz.

📝 8. YERLEŞTİĞİNİZ OKULDA KAYIT İŞLEMLERİ

Nakil başvurusu sonucunda başka bir okula yerleştiyseniz, yeni okulunuza giderek kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekecektir. Gerekli belgeleri hazırlayarak ve okulun belirttiği kayıt sürecine uygun hareket ederek kayıt işlemlerinizi tamamlayın.

📌 EK İPUÇLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 📌

📊 Kontenjanları İnceleyin: Nakil başvurusu yapmadan önce, tercih etmeyi düşündüğünüz okulların kontenjan durumlarını kontrol edin. Boş kontenjanları olan okullara başvurmanız yerleşme şansınızı artırır.

📈 Yüzdelik Dilimleri Dikkate Alın: Tercihlerinizi yaparken, yüzdelik dilimlerinize uygun okulları seçmeye özen gösterin.

🧑‍🏫 Rehberlik Servisinden Yardım Alın: Nakil başvurusu sürecinde, okulunuzun rehberlik servisinden yardım alarak doğru tercihlerde bulunabilirsiniz.

Başvuru Süresini Kaçırmayın: Nakil başvuru tarihlerini kaçırmamak için MEB'in duyurularını düzenli olarak takip edin ve başvurularınızı belirtilen süreler içinde tamamlayın.

YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS kontenjan kılavuzu 2024! YKS puan ve sıralamaya göre üniversite tercihleri nasıl yapılacak?YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS kontenjan kılavuzu 2024! YKS puan ve sıralamaya göre üniversite tercihleri nasıl yapılacak?
YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS kontenjan kılavuzu 2024! YKS puan ve sıralamaya göre üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

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