, çocukların İngilizce öğrenme ve pratik yapma yöntemlerinde devrim yaratıyor!

50'den fazla ülkeden öğrenci artık dinleme becerilerini artırmak, telaffuzlarını geliştirmek ve harika bir aksana sahip olmak için canlı uluslararası gruplarda İngilizce konuşma pratiğinin tadını çıkarabilirler! 4-6 öğrenciden oluşan küçük gruplar halinde dünya çapındaki akranlarıyla bağlantı kurarak dil öğrenmeyi doğal ve eğlenceli hale getiren gerçek sohbetlere dalıyorlar.

Şimdiden 17.000'den fazla çocuk dinamik online topluluğumuza katıldı ve gerçek anlamda uluslararası bir ortamda İngilizce pratiği yapıyor. Ebeveynler, çocuklarının özgüven kazanmalarını, arkadaş edinmelerini ve temel İngilizce iletişim becerilerini geliştirmelerini görmeye bayılıyor - hem de hepsi evlerinin konforunda.

Ebeveynlerin ihtiyaçlarını anlamak işimizin doğasında var. Ebeveynlerin %47'si çocuklarının daha fazla İngilizce konuşmasını istediklerini ifade ediyor. Novakid , herhangi bir uluslararası okuldan daha iyi ve geleneksel sınıfların ötesine geçen bir online deneyim sunarak bu beklentileri aşıyor:

Farklı aksanlara ve kültürel geçmişlere sahip, ana dilinde konuşan nitelikli öğretmenler

Gerçek anlamda kişiselleştirilmiş öğrenim için her çocuğun hızına uyum sağlayan yapay zeka odaklı araçlar

Çocukların ilgisini canlı tutan görevler aracılığıyla etkileşimli konuşma pratiği

Kişisel bir yaklaşım için konuşma süresi ve duygu algılama algoritmaları

Her öğrenciye konuşma fırsatı sunan mini gruplar (en fazla 6 çocuk)

EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR ÖĞRENME DENEYİMİ

Her eğlenceli ve ilgi çekici ders, İngilizce pratiğini hem keyifli hem de etkili hale getirmek için tasarlanmıştır. Çocuklar, dünyanın dört bir yanından gelen akranlarıyla etkileşim kurma fırsatına sahip olarak küresel bir topluluk duygusu geliştirirler. Bu dersler sayesinde çocuklar temel dil becerilerini geliştirir ve aktif dinlemeyi, anlaşılır konuşmayı ve otantik aksanları öğrenirler.

Ilana, 9 yaşında bir çocuğun annesi: "Novakid çocuğumun öğrenme deneyimini değiştirdi. Daha motive oldu, dünyanın dört bir yanından arkadaşlarıyla İngilizce pratik yapmaktan hoşlanıyor ve konuşma becerileri önemli ölçüde gelişti!"

Novakid kendini İngilizce öğrenimini çocuğunuz için etkili, erişilebilir ve eğlenceli hale getirmeye adamıştır. Kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici bir online öğrenme ortamı oluşturmak için nitelikli öğretmenleri, en son teknolojiyi ve küresel bir topluluğu bir araya getiriyoruz. Ve işe yarıyor - öğrencilerimiz 5 üzerinden ortalama 4,5 mutluluk puanı gösteriyor!

Her yaş ve seviye için özel konuşma pratiği programları:

4-6 Yaş (A1 öncesi): Yeni başlayanlar için mükemmel

7-9 ve 10-13 yaş (A1): Temel İngilizce bilgisine sahip çocuklar için ideal

A2 ve B1 (14-17 yaş): İleri iletişim becerilerine odaklanma

Farkı görmeye hazır mısınız? Novakid'de bireysel derslere üye olarak uluslararası gruplarda konuşma pratiğinizin ilk ayını ücretsiz alın. Çocuğunuzu İngilizce'de akıcı hale getirelim!

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