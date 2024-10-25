Novakid, çocuklarda liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik tavsiyelerini paylaşıyor

Çocuklara yönlendirilen "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusu, parlak bir geleceğe duyulan ihtiyacı vurgulayarak, bilinçli ya da bilinçsiz başarı baskısını küçük yaşlardan itibaren sürekli hissettiriyor. Başarılı bir geleceği inşa etmenin kolay olmadığını, hem adanmışlık hissi hem de yetişkin yaşamı için temel becerilerin erken yaşlarda kazanılması gerektiği fikrini savunan Novakid , yayınladığı reklam filminde ''Patron Bebek'' konseptiyle çocukları iş dünyasına dahil ediyor ve ebeveynlere çocuklarının liderlik becerilerini kazanma ve geliştirme yollarına dair tavsiyelerde bulunuyor.

Çocukların kaliteli eğitime ve global gelişim fırsatlarına erişimini sağlamak için tasarlanan İngilizce öğrenme platformu Novakid, ebeveynlere "Patron Bebek" konsepti altında benzersiz bir girişimden gelen bir dizi ipucu sunuyor. Novakid, Gerçek hayattan esinlenen birkaç durumu mizahi bir dille özetleyen reklam filminde, çocukların geleceğin iş dünyasındaki konumlarını hayal ediyor. Erken yaşlarda kazanılan İngilizce dil becerilerinin çocukların kendilerini daha rahat ifade edebildiğini ve gelecekteki kariyerlerinde önemli liderlik rollerine aday olmalarını sağlayacağından erken yaşta dil öğreniminin önemini bir kez daha hatırlatıyor. 4-12 yaş arası çocuklar için Avrupa standartlarında online İngilizce eğitimi veren ödüllü Novakid, çocuklarda liderlik becerilerini geliştirme yollarını ve erken yaşta dil becerilerini tamamlamış olan çocukların kazanacağı özellikleri açıklıyor.

1. Karar Verme Yoluyla Özerklik Kazanma: Karar verme süreci, sorumluluğu teşvik etmek ve özerkliği aşılamak söz konusu olduğunda kilit bir rol oynar. Bu süreç sayesinde çocuklar sadece "sonuçların" ne olduğunu öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda günlük rutinlerinde organizasyonun ne kadar önemli olduğunu da anlarlar. Çocuklarınızla "Hangisini tercih ederdin" oyunu oynayabilir, menü veya boş zaman etkinlikleri gibi tekrar eden seçeneklerin yanı sıra tatil planları gibi daha özel seçenekler konusunda da onlara danışabilirsiniz. 2-3 seçenek sunarak, fikirlerinin duyulduğunu ve onaylandığını hissedeceklerdir. Dahası, hiçbir seçeneğin ideal görünmediği durumlarda müzakere becerilerini geliştireceklerdir.

2. Pratik Etkinliklerle Öğrenilen Ekip Çalışması: Bir çocuğun bağımsızlığını kazanması ve kendi başına başarıya ulaşması etkileyici olsa da ekip çalışmasının ve kolektif başarıların değerini gölgede bırakmamak önemlidir. Nedeni ise aynı hedefe ulaşmak için iş birliği yaparak sosyal becerilerin önemli ölçüde geliştirilebiliyor olması. Özellikle, aktif dinlemenin yardımıyla iletişimde belirgin bir iyileşme görülür. Buna ek olarak, fikir alışverişi, akranlar tarafından halihazırda ifade edilen fikirler üzerine inşa edilerek inisiyatif almayı ve hayal gücünü harekete geçirir. Ayrıca çatışmaları yönetmek ve en uygun çözümleri belirlemek için bir olanak sağlar.

3. Yaratıcılığın ve Eleştirel Düşünmenin Desteklenmesi: James Kaufman'ın 2018'de yaptığı bir araştırmaya göre, yaratıcılık, işte veya okulda daha iyi performans göstermenin ötesinde, insanların daha mutlu olmalarına ve daha anlamlı hayatlar yaşamalarına yardımcı oluyor. Yaratıcılık, eleştirel düşünceyi de olumlu yönde etkileyen, okumak, çizmek, doğayı keşfetmek, bir müzik aleti çalmak veya yabancı bir dil öğrenmek gibi çeşitli etkinliklerle beslenebilir. Novakid'in İngilizce dersleri çocuklarda yaratıcılığı geliştirmek için birçok fırsat sunuyor. Eğlenceli öğrenme, sanal gerçeklik deneyimleri ve oyunlaştırmayı benimseyen bir metodoloji sayesinde öğrenciler farklı kültürlerin ve geleneklerin farkına varıyor, yeni bakış açıları geliştiriyor ve hayal güçlerini zenginleşletiyor.

4. Sürekli Geri Bildirim İle Artan Özsaygı: Liderlik becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir etken de yapıcı geri bildirimdir. Bu, çocuğun hatalarını vurgulayan ve hayal kırıklığı yaratan tipik eleştirilerle karıştırılmamalıdır. Doğru şekilde iletilen iyileştirme önerileri özsaygı ve güveni artırma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, konunun özünü yakalayabilmek adına çocuğunuza anında geri bildirim vermeye çalışın. İyi yapılan bir şeyin vurgulanmasını, geliştirilebilecek yönlere işaret edilmesini ve ardından başka bir başarının vurgulanmasını içeren "Sandviç" yöntemini kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, ilerlemenin sürekli olarak tanınması, gelişimin derecesini ve bunu başarmak için gereken zamanı vurgulamak açısından faydalıdır.

5. Empati ve Başkalarını Önemsemek: Bir yetişkin olarak dengeli bir çalışma ortamı oluşturmak için, kişinin çocuklukta edinilen empatiye bolca ihtiyacı vardır. Duyguları tüm karmaşıklığıyla anlayarak, bir yandan ekibini motive etmenin en iyi yollarını bulabilir, diğer yandan da takdir duygusunu teşvik edebilir. Başkalarına gösterilen özen, çok eğlenceli olması gibi bir artısı da olan rol yapma oyunları aracılığıyla kolayca teşvik edilebilir. Çocuğunuzun kahraman olduğu bir hikaye uydurun, ardından nasıl tepki vereceğini analiz etmek için onu çeşitli durumlara yerleştirin. Gerekli olduğunu düşündüğünüz yerlerde kendi versiyonunuzu sunun, duygu merkezli bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı ve bunun hareket tarzını nasıl değiştirdiğini açıklayın.

, öğrencilerinin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak liderlik becerilerinin gelişimine katkıda bulunur. İngilizce öğrenmek sayısız kariyer fırsatının kapısını açarken, derslerin formatı çocukların potansiyelini ortaya çıkararak başarıya giden yolu kolaylaştırır.

Novakid'in çocukları iş dünyasının merkezine yerleştirdiği son reklam filmini izlemek için:

https://youtu.be/XjSo3T0KL1Q?si=whaTtuGpXBcEb2YH

*ilandır