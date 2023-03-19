NİSAN ARA TATİL TARİHİ 2023! Son dakika MEB NİSAN ARA TATİL açıklaması! Tamazan bayramı 2023 ve ara tatil ne zaman? İlk-ortaokul...

Nisan ara tatil tarihi gündemde öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki Nisan ara tatil iptal mi, ertelencek mi? Nisan ara tatil ne zaman, hangi tarihte?
NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 takvimine göre Nisan ara tatili 17 Nisan'da başlayıp 20 Nisan'da sona erecek.
MEB'den ikinci dönem ara tatilinin ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 MEB takvimine göre okullar 16 Haziran Cuma günü tatile girecek.