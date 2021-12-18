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    • Eğitim
    • 18.12.2021 08:29
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    • 18.12.2021 08:29
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    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak (Öğretim görevlisi ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    İlan yayında! Alım yapılacak...

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler:

    Duyuru Başlama Tarihi : 17.12.2021
    Duyuru Bitiş Tarihi : 31.12.2021
    Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 17.01.2022
    Giriş Sınav Tarihi : 25.01.2022
    Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi : 31.01.2022
    Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.ohu.edu.tr
    Başvuru Şekli : Şahsen - Posta
    İletişim : (0388) 225 26 71 - 26 72 - 26 78 - 27 74

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