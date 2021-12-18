Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak (Öğretim görevlisi ilanları)

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler:



Duyuru Başlama Tarihi : 17.12.2021

Duyuru Bitiş Tarihi : 31.12.2021

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 17.01.2022

Giriş Sınav Tarihi : 25.01.2022

Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi : 31.01.2022

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.ohu.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen - Posta

İletişim : (0388) 225 26 71 - 26 72 - 26 78 - 27 74



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