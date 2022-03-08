Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 08.03.2022 23:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2022 23:55
    ABONE OL

    Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart 2022 Çarşamba tatil edilen iller!

    9 Mart 2022 Çarşamba tatil edilen iller sıklıkla araştırılıyor. Tüm yurdu sarması beklenen kar yağışı nedeniyle Bitlis'ten 'kar tatili' açıklaması geldi. Hal böyle olunca diğer illerde yaşayan vatandaşlar okulların durumunu araştırmaya başladı. Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? İşte son dakika açıklamalar ve kar tatili edilen illerin listesi...

    Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray’da yarın okullar tatil mi?

    Eğitime kar engeli! Valiliklerden tatil açıklamaları gelmeye başladı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime o illerde 1 gün ara verildi. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Megakent dahil olmak üzere yurdun bir çok bölgesinde şiddetle etkisini gösterecek. 81 ildeki öğrenciler, velileri ve öğretmenler de bulundukları illerde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Peki Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? İşte 9 Mart 2022 Çarşamba tatil edilen illerin tam listesi...

    NEVŞEHİR, KAYSERİ, KIRŞEHİR, NİĞDE, AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Bitlis Valiliği kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerinde okulların 9 Mart 2022 Çarşamba günü tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca kent merkezi ve bu 4 ilçede resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.

    Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi. Son dakika Valilik açıklamaları için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    METEOROLOJİ'DEN UYARILAR ART ARDA GELDİ

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    81 İLDE HAVA DURUMU

    MARMARA
    çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 7°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 7°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 6°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 7°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde İç Ege'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 9°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

    DENİZLİ °C, 13°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 15°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 13°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar Mevkii'nin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 18°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

        HATAY °C, 16°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 12°C
        Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 8°C
        Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, kuzey ve doğu çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 8°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        KAYSERİ °C, 8°C
        Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KIRŞEHİR °C, 9°C
        Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 9°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        KASTAMONU °C, 5°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 7°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE °C, 10°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        SAMSUN °C, 8°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        TOKAT °C, 9°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        TRABZON °C, 10°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        DOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğusunda genellikle kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 0°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KARS °C, 5°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

        MALATYA °C, 10°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        VAN °C, 7°C
        Çok bulutlu, öğlen yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 12°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 13°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 12°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 15°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yaptırımlara karşı hamle!
        Haberler Eğitim Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart 2022 Çarşamba tatil edilen iller!
            SON DAKİKA