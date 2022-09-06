Neden ek tercih yapamıyorum? YKS ek tercih kimler yapabilir 2022? Kimler ek yerleştirmede tercih yapamaz?

2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Ek tercih yapacak öğrenciler ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
YKS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.