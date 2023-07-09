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    • Eğitim
    • 09.07.2023 23:44
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    • 09.07.2023 23:48
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    NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Lise nakil başvuru tarihi ve ekranı! E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?

    Nakil işlemleri ne zaman başlayacak sorusu öğrenciler tarafından gündeme getirildi. LGS tercih süreci 3 Temmuz'da başladı. 19 Temmuz 17.00’ye kadar sürecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ederken bir yandan da lise nakil tarihleri merak ediliyor. Peki Lise nakil başvuruları ne zaman alınacak? E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?

    NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

    2023 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemi ve nakil işlemlerine çevrildi. Peki Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Lise nakil başvuruları ne zaman başlayacak? E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

    LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açılacak. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

    NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

    Lise nakil işlemleri hakkında ise henüz bir duyuru bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    NAKİLLER NASIL YAPILIR?

    Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

        Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

        LİSE NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

        Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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        Haberler Eğitim NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Lise nakil başvuru tarihi ve ekranı! E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?
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