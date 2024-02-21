MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman, kaç dakika sürecek? Salon başkanı ücreti kaç TL olacak?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ), 2024 yılında da Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) ile adaylarını seçmeye hazırlanıyor. Her yıl binlerce öğrencinin katıldığı bu önemli sınav, bu yıl 3 Mart 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, üniversitenin çeşitli fakültelerine giriş yapabilmek için ter dökecekler.

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

2024-MSÜ'ye katılacak adaylar için en önemli adımlardan biri de sınav giriş belgelerini almak. ÖSYM, sınav giriş belgelerini sınavdan bir hafta önce adayların erişimine sunacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM tarafından verilen şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler. Bu belgeler, sınav günü adayların sınav merkezlerine giriş yapabilmesi için zorunlu. SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ