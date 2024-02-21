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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman, kaç dakika sürecek? Salon başkanı ücreti kaç TL olacak?

Türkiye genelinde askeri öğrenci adaylarının heyecanla beklediği 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için önemli bir adım atılacak. ÖSYM takvimi doğrultusunda planlanan sınav için giriş belgeleri yayımlanacak ve adaylar artık sınav yerlerini öğrenebilecekler.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 13:11 Güncelleme 21 Şubat 2024, 13:11
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman, kaç dakika sürecek? Salon başkanı ücreti kaç TL olacak?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ), 2024 yılında da Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) ile adaylarını seçmeye hazırlanıyor. Her yıl binlerce öğrencinin katıldığı bu önemli sınav, bu yıl 3 Mart 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, üniversitenin çeşitli fakültelerine giriş yapabilmek için ter dökecekler.

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?
2024-MSÜ'ye katılacak adaylar için en önemli adımlardan biri de sınav giriş belgelerini almak. ÖSYM, sınav giriş belgelerini sınavdan bir hafta önce adayların erişimine sunacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM tarafından verilen şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler. Bu belgeler, sınav günü adayların sınav merkezlerine giriş yapabilmesi için zorunlu.

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Sınavın Süresi ve Formatı
2024 MSÜ, toplam 165 dakika sürecek zorlu bir maraton. Adaylar, bu süre zarfında 120 soruyu cevaplamaya çalışacaklar. Sınav, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşacak. Her bir soru, adayların analitik düşünme, problem çözme ve bilgi birikimini ölçmeye yönelik hazırlanmış durumda.

Önemli Tarihler ve Hatırlatmalar
Sınav Tarihi: 3 Mart 2024, Pazar
Sınav Saati: 10:15
Sınav Süresi: 165 dakika


Sınav Giriş Belgeleri: Sınavdan bir hafta önce https://ais.osym.gov.tr adresinden erişilebilir olacak.

Adayların, sınav günü yanlarında sınav giriş belgelerinin yanı sıra fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi de bulundurmaları gerekmektedir. Sınav sabahı, adayların olası aksiliklere karşı sınav merkezine erken gitmeleri önerilir.

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