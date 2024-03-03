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MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, Türkiye'nin gelecekteki askeri kadrolarını belirlemek üzere hazırlanan adaylar için büyük bir öneme sahip. Bu kritik sınavın ardından adaylar, sınav sonuçlarının ve soru-cevapların yayınlanacağı tarihleri büyük bir heyecan ve merak içinde bekliyorlar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi duyurular, bu bekleyişe son vererek adaylara yol gösteriyor. Peki MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ sonuçları açıklandı mı?

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 19:25 Güncelleme 03 Mart 2024, 19:25
MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ sonuçları açıklandı mı?

Bu pazar gerçekleştirilen olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, tercih süreci ve taban puanları hakkında bilgi almak için heyecanla bekliyorlar. İşte MSÜ tercihleri ve taban puanlarıyla ilgili önemli bilgiler...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü yapılacak sınavın sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MSÜ cevap anahtarı ve soru kitapçığının erişime açıldı. MSÜ soru ve cevapları ÖSYM adresinden PDF olarak görüntülenebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve mülakatları ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, adaylar arasında merakla beklenirken henüz net bir tarih belirlenmedi. MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgiler, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından hazırlanacak olan tercih kılavuzuyla netleşecek.

Henüz sözlü sınav tarihleri için açıklama bulunmuyor.

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