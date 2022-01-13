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    • Eğitim
    • 13.01.2022 07:20
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    • 13.01.2022 07:20
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    MSÜ başvuruları başladı mı, 2022 başvuru ücreti ne kadar? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte kılavuz...

    MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı, başvuruları ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ocak ayında başvuruların alınacağı belirtilmişti. 13 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Binlerce aday MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm bilgiler...

    MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

    ÖSYM 2022 takvimini yayınladı. MSÜ sınavı hakkında son dakika açıklama geldi. Binlerce adayın beklediği 2022 MSÜ sınavının başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Yayınlanan başvuru kılavuzuna göre başvuru işlemleri tamamlanıyor. Ocak ayında başvuruların başlaması, MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyordu. Peki MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

    MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ÜCRETİ NE KADAR?

    2022 yılında MSÜ başvuruları 13 Ocak'ta başlayacak. Adaylar 9 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru işlemlerini yapabilecek. Geç başvurular ise 22 Şubat'ta alınacak.

    2022 MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    ÖSYM tarafından MSÜ başvuru kılavuzunun bugün gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Son dakika gelişmeler olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.

    MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Sınava katılmak isteyen adaylar, 2022-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

    MSÜ 2022 SINAVI NE ZAMAN?

    MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14'ünde erişime açılacak.

    MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    MSÜ 2022 kılavuzu henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene şartlar arasında bulunan bazı maddeler şöyleydi:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler fakat Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalılar.)

        Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) yalnızca erkek öğrenci alınacak.

        Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu olmak), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu olmak) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2001 ve sonrası doğumlu olmaları) gerekmektedir.

        Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2021 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2019 ve 2020 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.) 2018 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2018 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

        Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022 -MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak.

        ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022 -MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.)
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