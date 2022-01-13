MSÜ 2022 başvuru kılavuzu: MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

ÖSYM 2022 takvimini yayınladı. MSÜ sınavı hakkında son dakika açıklama geldi. Binlerce adayın beklediği 2022 MSÜ sınavının başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Yayınlanan başvuru kılavuzuna göre başvuru işlemleri tamamlanıyor. Ocak ayında başvuruların başlaması, MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyordu. Peki MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ÜCRETİ NE KADAR?
2022 yılında MSÜ başvuruları 13 Ocak'ta başlayacak. Adaylar 9 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru işlemlerini yapabilecek. Geç başvurular ise 22 Şubat'ta alınacak.
2022 MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM tarafından MSÜ başvuru kılavuzunun bugün gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Son dakika gelişmeler olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.
MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava katılmak isteyen adaylar, 2022-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.
MSÜ 2022 SINAVI NE ZAMAN?
MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14'ünde erişime açılacak.
MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
MSÜ 2022 kılavuzu henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene şartlar arasında bulunan bazı maddeler şöyleydi:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler fakat Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalılar.)