Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri 2023! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! Başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Endüstriyel Tasarım
(Mimarlık Fakültesi)
Felsefe
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İç Mimarlık
(Mimarlık Fakültesi)
İstatistik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Mimarlık
(Mimarlık Fakültesi)
Sanat Tarihi
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sinema ve Televizyon
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama
(Mimarlık Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...
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