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    • Eğitim
    • 17.07.2023 16:19
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    • 17.07.2023 16:19
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    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri 2023! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! Başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri 2023! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Arkeoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Endüstriyel Tasarım
    (Mimarlık Fakültesi)
    Felsefe
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fizik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İç Mimarlık
    (Mimarlık Fakültesi)
    İstatistik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
    (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu)
    Matematik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Mimarlık
    (Mimarlık Fakültesi)
    Sanat Tarihi
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)

    Sinema ve Televizyon
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Şehir ve Bölge Planlama
    (Mimarlık Fakültesi)
    Tarih
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)

    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

    YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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    Haberler Eğitim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri 2023! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! Başarı sıralaması
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