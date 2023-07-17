Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri 2023! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! Başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.