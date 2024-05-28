SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Milyonlarca öğrenciye duyuruldu! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfları ilgilendiriyor! MEB 2024-2025 döneminde...

MEB son dakika yeni dönem akademik takvimini duyurdu. Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin ne zaman sona ereceği ve yeni eğitim öğretim yılının hangi tarihlerde başlayıp biteceği gibi önemli bilgileri merak ediyordu.İşte 2024-2025 eğitim - öğretim dönemi akademik takvimi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 16:14 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 16:19
Milyonlarca öğrenciye duyuruldu! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfları ilgilendiriyor! MEB 2024-2025 döneminde...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MEB 2024-2025 akademik takvimi son dakika açıkandı! Yeni eğitim öğretim yılı, uzun bir yaz tatilinin ardından başlayacak ve öğrenciler ile öğretmenler için yoğun bir dönemi başlatacak.

MEB 2024 AKADEMİK TAKVİM ÖNEMLİ TARİHLER

🔴 Okulların Açılması: 9 Eylül 2024 Pazartesi

🔴 İlk Ara Tatil: 11 Kasım - 15 Kasım 2024

🔴 15 Tatil (Yarıyıl Tatili): 20 Ocak 2025

🔴 İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

🔴 Eğitim Öğretim Yılının Sona Ermesi: 20 Haziran 2025 Cuma

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yayımlanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

BİRİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
MEBden jet karar; Karne not sistemi değişti! e-Okul güncellendi; O tarihten sonra kapanıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...
MEB'den jet karar; Karne not sistemi değişti! e-Okul güncellendi; O tarihten sonra kapanıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planına karşı atılacak adımlar masada
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika: Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu yine çadırları vurdu
İstanbul Pendik’teki Nihat Salih’in cesedi 16 parçaya bölünüp 4 ayrı konteynere atılmıştı! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Ön otopside dikkat çeken detay
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye’nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde!
Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!
FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Papa Francis’ten sapkınlık itirafı! Papa ve ruhban okulları ‘i**e’lerle dolu deyip eşcinsellere kilise yasağı istedi
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca
SON DAKİKA