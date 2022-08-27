Milli Eğitim Bakanlığı duyuru yaptı: Başvurular bugünden itibaren başladı! e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin

– Eşitlik hala devam ediyorsa, yaşı büyük olan aday öne çıkmaktadır. Fakat son olarak eşitliğin devam etmesi durumunda neticesi yeni belirtiler adaya öncelik verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha evvel yaptığı bildirimde 20 bin öğretmen atamasına dair branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı. Bu kapsamda en çok atama yapılacak ilk 5 branş sırayla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgi kapasitesi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puan ve kontenjanları listesi http://www.meb.gov.tr/ üstünde yer alan atama kılavuzundaki veriler ile de öğrenilecek.