Milli Eğitim Bakanlığı az evvel duyurdu! Anaokulu + 1. sınıflar hariç, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula...

Anaokulu öğrencileri okula erken başlayacak! MEB'dan karar çıktı! Milyonlarca öğrenci yaz tatilindeyken yeni eğitim öğretim yılı takvimi de belli oldu. Buna göre okullar 11 Eylül'de açılacak. Ancak o öğrenciler okula erkenden başlayacak. Yapılan açıklamaya göre İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 4-8 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Böylelikle bu öğrenciler için dönem erken başlamış olacak. İşte son dakika gelişmenin detayları ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi...