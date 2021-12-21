Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmen Bilişim Ağı ilk kez yarıyıl tatilinde kullanılacak





'ÖBA İLK KEZ YARI YIL KULLANILACAK'

Bakan Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduklarını belirterek, bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihlerindeki 2 haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını kaydetti. Özer, yeni dönemde merkezi ve uzaktan eğitimlere ilave olarak yerel ve okul bazlı eğitime de geçeceklerini belirterek, "Bu yeni uygulama ile okul düzeyinde de mesleki gelişim faaliyeti düzenlenmesine imkan sağlıyoruz. Okullarımız almak istedikleri eğitimleri, talep gerekçelerini ve ulaşmak istedikleri sonuçları belirleyerek mesleki gelişim planlarını oluşturacaklar ve Bakanlık olarak biz de bu talebin bütçesini doğrudan okula aktaracağız. Bu uygulama ile daha gerçekçi temellere dayanan ve daha çok öğretmene ulaşan bir mesleki gelişim sistemine kavuşmuş olacağız. Bu kapsamda özellikle proje okullarımıza ağırlık vereceğiz" dedi.

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