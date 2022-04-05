Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'kaldırıyoruz' diyerek duyurdu! MEB'den kritik ARA TATİL VE İOKBS açıklaması! 11-15 Nisan tarihleri arasında...

Yüz yüze eğitim son sürat devam ederken milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen MEB'in son dakika açıklamalarını da yakından takip ediyor. Bakanlık yaptığı yeni duyuruda İOKBSS başvurularının tarihlerini açıkladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girebileceği İOKBS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken başvuruların da başlayacağı tarihin açıklanması heyecanı iki kat artırdı. Öte yandan Bakan Mahmut Özer yakın zamanda uygulanacak olan ara tatil hakkında da yeni gelişmeyi açıkladı.
MEB SICAK GELİŞMELERİ PEŞ PEŞE DUYURDU!
Bakan Özer'in ara tatil açıklaması öncesi İOKBS sınavı başvuruları hakkında bilgi verelim. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Eylül'de İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yapılacak. Sınavın başvuruları da 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.
İOKBS KILAVUZU YAYIMLANDI
MEB'den yapılan açıklamada, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.
2022 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kılavuza göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.
4 Eylül saat 10.00'da yapılacak sınavın sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
İOKBS SINAVI HAKKINDA
Sınava, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'ndaki koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek.
Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.
İOKBS ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda, tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.