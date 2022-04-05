Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'kaldırıyoruz' diyerek duyurdu! MEB'den kritik ARA TATİL VE İOKBS açıklaması! 11-15 Nisan tarihleri arasında...

Yüz yüze eğitim son sürat devam ederken milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen MEB'in son dakika açıklamalarını da yakından takip ediyor. Bakanlık yaptığı yeni duyuruda İOKBSS başvurularının tarihlerini açıkladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girebileceği İOKBS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken başvuruların da başlayacağı tarihin açıklanması heyecanı iki kat artırdı. Öte yandan Bakan Mahmut Özer yakın zamanda uygulanacak olan ara tatil hakkında da yeni gelişmeyi açıkladı.