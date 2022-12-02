Mil Akademi Kurs Eğitim Kurumları inovatif ve çağdaş eğitim anlayışı

Mil Akademi Kurs Eğitim Kurumları her öğrencisine birey olarak yaklaşan ve ona en uygun eğitim metodu uygulayan, elde ettiği 15 yıllık deneyim, bilgi birikimi ve Atatürkçü düşünceyi benimseyen çağdaş eğitim anlayışıyla öğrencilerine eğitim hayatında başarılı olmaları için büyük destek sağlıyor.

AKADEMİK SÜREÇTE SONUÇ: BAŞARI

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden mezun öğretmenleri kadrosunda bulunduran Mil Akademi Kurs, merkezi sınavlara yaklaşımı, ölçme-değerlendirme alanındaki uzmanlığı ve danışman öğretmen-rehberlik birimi iş birliği ile öğrencilere tam destek olarak akademik süreçlerini başarı ile sonuçlandırıyor.

Mil Akademi Kurs, derslerde her öğrencinin bireysel gelişim modeliyle farklı ve güçlü yönlerini geliştirerek onların var olan potansiyelini en iyi şekilde açığa çıkarması için teşvik ediyor. Aynı zamanda alanında uzman öğretmen kadrosuyla öğrencilerine mutlu ve kalıcı bir öğretim sağlarken, öğrenmeyle olumlu bir bağ kurmayı, planlı ve programlı olmayı ve sınav kaygısıyla başa çıkmayı da öğretiyor.

BUTİK EĞİTİM ANLAYIŞI

Modern eğitim sistemini yakında takip ederek uygulamaya koyan Mil Akademi Kurs, yüz yüze gerçekleştirdiği dersler ile modern eğitim sistemini yakından takip ediyor. 4-6-8 kişilik interaktif sınıflarda verilen dersler yıllık akademik takvime göre belirlenirken; öğrenciler aynı zamanda bire bir özel ders ve sınırsız soru çözüm saatleri ile akademik açıklarını tamamlayabiliyor.

FARKLI VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ

15 yıllık deneyimi ile öğrencilerine eğitim veren Mil Akademi Kurs alanında uzman eğitim kadrosu ile öğrencilerini sınavlara başarılı bir şekilde hazırlıyor. Merkezi sınav yaklaşımları, ölçme – değerlendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile öğrencilerinin akademik süreçlerinde yanında yer alıyor. Ayrıca geliştirilmiş test formatları, öğrencilerin gelişmesindeki birebir takip ile kişisel gelişimleri de anlık olarak takip ediliyor. Mil Akademi Kursnin en büyük farkı, uzman mentörleri ile öğrenci veli ve okul üçgenini yönetebilme yeteneği, bilimsel verileri analiz ederek öğrencinin gelişimini doğru teşhis edebilmesi ve tamamen empati üzerine kurulu bakış açısıyla genç dönemlerinde öğrencinin psiko-sosyal dönemini anlayarak hareket edebilmesidir.

AKADEMİK BAŞARININ SINAVA YANSIYABİLMESİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL: SINAV KAYGISI

Başarı yolunda doğru motivasyonun önemli olduğuna vurgu yaparak eğitimlerini gerçekleştiren Mil Akademi Kurs Kurs Merkezleri, her öğrencinin akademik ve mental birikimini maksimum seviyeye çıkarması için yardımcı oluyor.

Bireysel gelişim ve akademik başarının sınava yansıyabilmesinin önündeki en büyük engelin sınav kaygısı olduğuna dikkat çeken Mil Akademi Kurs, anne ve babanın çocuğa olan tutumunun da önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca, akademik başarıyı artırmak için çocukların sorumluluk duygusunun artırılması gerektiğine de vurgu yapıyor.

Anne ve babaların, çocuğa yaşına uygun davranması, çocuğun kendisine güvenmesinin sağlanması, okul içi sosyal faaliyetler ve spor ile ders dışı dinlenmenin sağlanması ve öğretmenlerle sürekli iletişimde olunmasının da başarıda önemli olduğuna dikkat çekiyor.

MİL AKADEMİ KURS BİRİNCİLERİN ADRESİ

Mil Akademi Kurs Eğitim Kurumlarında öğrencilerin hedefi her zaman zirvedir. Alanında uzman kadrosuyla sınav yolculuğunu uçtan uca planlayan Mil Akademi Kurs, öğrencilerinin başarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak 2022 LGS'de Türkiye Birincisi olan Mil Akademi Kurs öğrencisi Can Uçtum bu başarının en güzel örneği. Öğretmenleri ile birebir takiple ve planlamalarıyla çalışan Uçum sınavı birinci olarak tamamlamayı başardı. Öğrencimizin yıl boyunca mentör öğretmenleri ile tüm ders konularını tamamladı. Deneme sınavları sonrasında eksik konuları tespit ederek "konu tespit karnesi" aldı. Eksik konularını ve yanlışlarını doğru analiz edebilmek için "hata kitapçığı" sistemini uyguladı. Belirli dönemlerde "Öğrenci Gelişim Raporu" ile adım adım sınav hazırlıklarını tamamlayarak başarıyı göğüsledi.

Mil Akademi Kurs Eğitim Kurumları, sahip olduğu yenilikçi eğitim materyalleri ile her öğrencinin kendini maksimumunu gerçekleştirme noktasında verdiği destek ve aldığı sonuçların haklı gururunu yaşamaktadır.