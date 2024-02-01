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MEB'in 2 hafta ara tatil kararı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1 Nisan tatilini onayladı! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9.,10.,11.,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tatil kararları merakla bekleniyor. Sosyal medyada yer alan "Okul tatili 2 hafta uzatıldı" iddialarının ardından son dakika gelişmeleri ilgiyle takip ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçim sebebiyle 1 Nisan tatili ve bayram tatili hakkında araştırmalar da hızlandı. İşte 2024 ara tatili hakkında tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 16:07 Güncelleme 01 Şubat 2024, 16:07
MEB’in 2 hafta ara tatil kararı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1 Nisan tatilini onayladı! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9.,10.,11.,12. sınıflar...

Öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği ikinci ara tatil tarihi belli oldu. İşte MEB son dakika gelişmeleri ve ara tatil duyuruları...

15 TATİL UZATILDI MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ TATİL MÜJDESİ!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencileri sevindiren bir haberle birlikte okulların 2. dönemine başlama tarihini 5 Şubat Pazartesi olarak açıkladı. 2 hafta daha tatil uzatılacak iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Ancak, okulların açılacağına dair duyurulan bu habere ek olarak öğrencilere sürpriz bir tatil müjdesi daha geldi.

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler nedeniyle öğrencilere 1 Nisan Pazartesi günü tatil verilecek.

3 GÜN DAHA RESMİ TATİL

2024 yılında öğrencilere ayrıca 23 Nisan Salı, 1 Mayıs Çarşamba ve 19 Mayıs Pazar günleri resmi tatil olarak verilecek.

ARA TATİL 2 HAFTA UZATILACAK MI?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

MEB tarafından 1 Nisan 2024 tarihinin tatil olduğu onaylandı. Fakat sosyal medyada ara tatilin 2 hafta uzatılmasıyla ilgili bir karar resmi olarak açıklanmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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