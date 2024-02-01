Öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği ikinci ara tatil tarihi belli oldu. İşte MEB son dakika gelişmeleri ve ara tatil duyuruları...

15 TATİL UZATILDI MI? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."