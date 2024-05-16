Her yıl binlerce öğrenci, bu önemli sınavda ter döküyor ve aileler çocuklarının başarısını umut ediyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılı için maddi destek almaya hak kazanacak. İOKBS, öğrencilerin akademik yeteneklerini ölçmenin yanı sıra onları daha yüksek eğitim hedefleri için motive etmek amacıyla da önemli bir fırsat sunuyor. Bursluluk sınavının sonuçları, öğrenciler için sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda akademik bir başarı göstergesi olarak da değerlendiriliyor.