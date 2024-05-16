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İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Puan hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 21 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınav, Türkiye genelinde 5. sınıftan 11. sınıfa kadar geniş bir öğrenci yelpazesini kapsıyor. İOKBS, öğrencilere eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlama ve akademik başarılarını teşvik etme amacı taşıyor. Sınav, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık ve 9, 10, 11. sınıflar düzeyinde gerçekleşti. Öğrenciler, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler alanlarındaki bilgilerini test eden sorulara cevap verdi. Sınav sonuçları, öğrencilerin gelecek eğitim-öğretim yılında alacakları maddi desteğin belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Bursluluk, özellikle maddi imkanları kısıtlı aileler için büyük önem taşıyor çünkü bu destek, çocuklarının daha iyi eğitim olanaklarından faydalanabilmesine olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 13:22 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 13:22
İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Puan hesaplama

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Her yıl binlerce öğrenci, bu önemli sınavda ter döküyor ve aileler çocuklarının başarısını umut ediyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılı için maddi destek almaya hak kazanacak. İOKBS, öğrencilerin akademik yeteneklerini ölçmenin yanı sıra onları daha yüksek eğitim hedefleri için motive etmek amacıyla da önemli bir fırsat sunuyor. Bursluluk sınavının sonuçları, öğrenciler için sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda akademik bir başarı göstergesi olarak da değerlendiriliyor.

2024 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte bursluluk sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

İOKBS NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.



b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.



ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.



e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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