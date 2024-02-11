MEB’den yeni tatil müjdesi çıktı! Derslere 5 gün ara veriliyor! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

YUSUF TEKİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, ara tatillerin kaldırılmayacağını belirtti. Ancak, ara tatillerin işlevselliğini değerlendirmek için anketler yapıldığını ve sonuçlara göre karar verileceğini ifade etti.