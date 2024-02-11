MEB’den yeni tatil müjdesi çıktı! Derslere 5 gün ara veriliyor! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği ara tatil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre belirlenmiş durumda. Ancak, Ramazan Bayramı'nın aynı tarihlerde olması sebebiyle, ara tatilin uygulanıp uygulanmayacağı konusu belirsizliğini koruyor.
Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği ara tatil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre belirlenmiş durumda. Ancak, Ramazan Bayramı'nın aynı tarihlerde olması sebebiyle, ara tatilin uygulanıp uygulanmayacağı konusu belirsizliğini koruyor.
TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim takvimine göre, ikinci ara tatilin 8-12 Nisan (5 gün) tarihleri arasında yapılacağı planlanıyor. Ancak, bu tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuda açıklamalarda bulunarak, ikinci ara tatillerin iptal edilebileceğine dair sinyaller verdi.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk gelirken, üç gün sürecek bayramın son günü 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Bu durumda, öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacaklar. Öğrencilerin ek tatil yapmasına gerek olmayacak.
YUSUF TEKİN'DEN YENİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Tekin, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, ara tatillerin kaldırılmayacağını belirtti. Ancak, ara tatillerin işlevselliğini değerlendirmek için anketler yapıldığını ve sonuçlara göre karar verileceğini ifade etti.
Ayrıca, Türkiye'nin farklı iklimlerinin olduğunu göz önünde bulundurarak, ara tatillerin bölgesel iklim koşullarına göre düzenlenebileceğini söyledi.
NETLİK KAZANACAK
2023-2024 eğitim öğretim yılının sonu ise 15 Haziran 2024 olarak belirlendi.
Bu tarihler çerçevesinde, ikinci ara tatilin yapılıp yapılmayacağı ve gerekirse tarihlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı kararlar doğrultusunda netlik kazanacak.