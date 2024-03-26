MEB’den taze karar geldi! Okullar 1 buçuk hafta tatil edildi! Öğrenciler ve öğretmenler dikkat: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıfa gidenler...

NİSAN AYI TATİLLE DOLUP TAŞACAK
31 Mart 2024 Pazar günü belediye seçimleri yapılacak. Seçimlerden sonraki ilk iş günü, yani Pazartesi, okullar tatil.
1 Nisan'daki bu bir günlük tatilden sonra, 5 Nisan Cuma günü başlayıp 9 gün sürecek bir ara tatil olacak. İşte 9 günlük tatil buradan geliyor.
Daha sonra, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. O gün de tatil olacak. Böylece Nisan ayında öğrenciler toplamda 11 gün tatil yapacak.
Ramazan Bayramı tatili şu şekilde olacak:
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. günü
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. günü
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. günü (son)
Bu tatil süreci, öğrencilerin ve memurların dinlenme ve bayram coşkusunu yaşama imkanı bulacakları bir dönem olacak.