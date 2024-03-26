MEB’den taze karar geldi! Okullar 1 buçuk hafta tatil edildi! Öğrenciler ve öğretmenler dikkat: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıfa gidenler...

Milli Eğitim Bakanlığı 'nın belirlediği takvime göre bu yıl ikinci ara tatil , Ramazan Bayramı tatiliyle benzer tarihlerde denk gelecek. İkinci ara tatil, 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ve okulların kapanmasıyla 5 Nisan Cuma günü başlayacak.

Bayram tatil inin 9 gün olması, öğretmenlerin idari izinli olacağı anlamına geliyor. Ancak, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ikinci ara tatil, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün olacak.

Ara tatil, 5 Nisan Cuma günü başlayacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri 15 Nisan Pazartesi günü tekrar başlayacak. Bu süreçte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere toplam 9 gün tatil yapacaklar.