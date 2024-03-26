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MEB'den taze karar geldi! Okullar 1 buçuk hafta tatil edildi! Öğrenciler ve öğretmenler dikkat: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıfa gidenler...

Nisan ayı, öğrenciler için beklenen bir mola haberiyle aydınlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, okullarda 9 günlük bir ara döneminin başlayacağı müjdesi verildi. Öğrencilerin ve ebeveynlerin sevinçle karşıladığı bu haberle birlikte, Nisan ayı tatili daha da heyecan verici hale geliyor. Peki, hangi günler okullar tatil? İşte merak edilen takvim haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 14:37 Güncelleme 26 Mart 2024, 14:37
MEB’den taze karar geldi! Okullar 1 buçuk hafta tatil edildi! Öğrenciler ve öğretmenler dikkat: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıfa gidenler...

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre bu yıl ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı tatiliyle benzer tarihlerde denk gelecek. İkinci ara tatil, 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ve okulların kapanmasıyla 5 Nisan Cuma günü başlayacak.

Bayram tatilinin 9 gün olması, öğretmenlerin idari izinli olacağı anlamına geliyor. Ancak, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ikinci ara tatil, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün olacak.

Ara tatil, 5 Nisan Cuma günü başlayacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri 15 Nisan Pazartesi günü tekrar başlayacak. Bu süreçte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere toplam 9 gün tatil yapacaklar.

NİSAN AYI TATİLLE DOLUP TAŞACAK

31 Mart 2024 Pazar günü belediye seçimleri yapılacak. Seçimlerden sonraki ilk iş günü, yani Pazartesi, okullar tatil.

1 Nisan'daki bu bir günlük tatilden sonra, 5 Nisan Cuma günü başlayıp 9 gün sürecek bir ara tatil olacak. İşte 9 günlük tatil buradan geliyor.

Daha sonra, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. O gün de tatil olacak. Böylece Nisan ayında öğrenciler toplamda 11 gün tatil yapacak.

Ramazan Bayramı tatili şu şekilde olacak:

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. günü (son)

Bu tatil süreci, öğrencilerin ve memurların dinlenme ve bayram coşkusunu yaşama imkanı bulacakları bir dönem olacak.

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