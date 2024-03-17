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MEB’den taze karar çıktı! O illerde yarın okullar tatil olacak! Anaokulu ilkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve eğitim camiasını yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Bu hafta, hafta sonu dahil olmak üzere, öğrenciler için 3 günlük bir tatil süresi başlamış oldu. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, öğrenciler 19 Mart Salı günü ders başı yapacaklar.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 11:22 Güncelleme 17 Mart 2024, 11:22
MEB’den taze karar çıktı! O illerde yarın okullar tatil olacak! Anaokulu ilkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve nefes almalarını sağlamak amacıyla alınan kararlarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, öğrencilere tatil günleri için bir yenisi daha ekleniyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bu ek tatil günüyle birlikte dinlenme ve enerji toplama fırsatına kavuşacaklar.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL

Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne yaklaşırken, Çanakkale'deki okullar bu anlamlı gün için hazırlıklarını sürdürüyor. Çanakkale Valiliği'nin açıklamasına göre, 18 Mart Pazartesi günü tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında dersler bir günlüğüne durdurulacak. Bu karar, Çanakkale'nin milli mücadele tarihine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Öğrenciler, bu tatilde tarihi daha yakından tanıma ve Çanakkale atmosferini daha derinden hissetme fırsatı bulacaklar. Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin coşkusu, 18 Mart'ta öğrencilerin ve tüm vatandaşların yüreğinde yaşayacak. Diğer illerde ise okulların bu tarihte tatil olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Bu anlamlı gün, Çanakkale halkının ve tüm Türkiye'nin milli mücadele ruhunu ve şehitleri unutmadığını bir kez daha hatırlatacak. Öğrenciler, tarihleriyle buluşarak bu önemli günün anlamını daha iyi kavrayacaklar.

👉ARA TATİL 2024 NİSAN TARİHİ

2. Ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak.

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

👉ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

👉YAZ TATİLİ 2024 NE ZAMAN?

Yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.

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