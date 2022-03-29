MEB'DEN SON DAKİKA FLAŞ LGS AÇIKLAMASI! LGS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı başvuru tarihleri belli oldu! LGS ne zaman?

SON DAKİKA! LGS başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer'den adayların beklediği flaş açıklama geldi. Ortaokul mezunu öğrencilerin liseye geçişte girecekleri sınav olan LGS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran'ın 5'inde Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanacak sınav için hazırlıklar sürerken son dakika duyuru yapıldı. Peki LGS 2022 ne zaman? LGS sınavı başvuruları nezaman ve nasıl yapılır? Kimler LGS'ye girebilir, kimler giremez? LGS şartları neler?
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Son dakika bilgisine göre 2022 LGS başvuruları 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek." dedi.
LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS başvuru kılavuzu yayınlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, LGS 2022 kılavuzunu resmi internet adresi üzerinden inceleyebilecek.
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.
Bakan Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamanın devamında şu bilgileri paylaştı:
"Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."
LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVININ GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.