MEB'den son dakika açıklama! Seminer ne zaman? Kasım ara tatilde seminer var mı 2021? Öğretmen seminerleri online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin durumuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Kasım ara tatili 15 Kasım Cuma günü başlayacak. 19 Kasım'da sona erecek ara tatilde hafta sonlarının da birleşmesiyle öğrenciler 22 Kasım'a kadar tatil yapacak. Bakan Özer öğretmenlerin de ara tatilde izinli sayılacağını duyurdu. Peki; Öğretmen seminerleri ne zaman? Kasım ara tatilde seminer var mı 2021? Seminerler online mı olacak?
ARA TATİLDE SEMİNER VAR MI, OLACAK MI 2021?
Ara tatilde öğretmen seminerleri olacak ancak seminerler online olarak gerçekleştirilecek.
Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada yaptığı açıklamada, ara tatilde öğretmenlerin idari izinli sayılacağını duyurdu. Özer ''Öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz'' dedi.
MEB 2021-2022 TAKVİMİ!
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.