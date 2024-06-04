SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

MEB'den sıcak karar; "Ortaokulda sınıfta kalma var mı?" sorusu netleşti! Öğretmen ve öğrenciler karne öncesi dikkat! 5. 6. 7. ve 8. sınıflar...

2023-2024 eğitim öğretim yılı sona yaklaşıyor ve milyonlarca öğrenci heyecanla karnelerini bekliyor. Bu süreçte birçok öğrenci ve aile "Ortaokulda sınıfta kalma var mı?" sorusunu merak ediyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 13:23 Güncelleme 04 Haziran 2024, 13:23
MEB’den sıcak karar; Ortaokulda sınıfta kalma var mı? sorusu netleşti! Öğretmen ve öğrenciler karne öncesi dikkat! 5. 6. 7. ve 8. sınıflar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona yaklaşıyor. Bu süreçte birçok öğrenci ve aile "Ortaokulda sınıfta kalma var mı?" sorusunu merak ediyor.

Ortaokulda Sınıfta Kalma Kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetmeliğine göre ortaokulda (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) sınıf tekrarı uygulaması bulunmuyor.

Bu nedenle, yıl sonu ortalaması 45'in altında olan öğrenciler için bile sınıf tekrarı yapılmıyor.

Sınıf Geçişi Nasıl Belirleniyor?

Ortaokulda sınıf geçme durumu, yıl sonu ortalaması ve Şube Öğretmenler Kurulu'nun (ŞÖK) kararıyla belirleniyor.

Yıl Sonu Ortalaması: Birinci ve ikinci dönem notlarının ortalaması ile dönem sonu sınav puanlarından oluşan dönem sonu ortalamaları dikkate alınıyor.

Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK): Aynı şubede ders okutan öğretmenlerden ve rehberlik öğretmenlerinden oluşan ŞÖK, yıl sonu ortalaması 45'in altında olan öğrenciler için sınıf geçme veya sınıf tekrarı kararı veriyor.

ŞÖKK ile Geçme: Eğer bir öğrencinin karnesinde "ŞÖKK" yazıyorsa, bu öğrencinin ortalaması 45'in altında olmasına rağmen öğretmenlerin ortak kararıyla sınıfı geçmesine izin verildiği anlamına gelir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu!
Erden Timur Galatasaray’daki görevinden ayrıldığını açıkladı! Sarı - kırmızılılarda bir dönem sona erdi
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! Refah payı var mı? Kök aylık ne olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: Yanı başında vazo gibi tuttuğu bölücülere baksın
Hizbullah İsrail’i roketleriyle vurdu: Birçok noktada yangın çıktı! Evler tahliye edildi I Yollar kapatıldı
Müge Anlı’daki olayda korkunç olayda flaş gelişme! Anne Fitnat Ertekin yeniden gözaltına alındı! Tülay’dan ilk açıklama
Esenyurt’ta akla ziyan görüntüler: Küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde dans etti
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı’na mesaj: En yakın zamanda tamamlanacak
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Örgüt iyice karıştı! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır! Yeni bir isim daha çıktı! Kampa el koydu
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım! Cenaze programı netleşti
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış
Firari FETÖ’cü Cevheri Güven enerjide tarihi adımlar atan Berat Albayrak’ı hedef aldı: Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık...
SON DAKİKA