SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

MEB'den sıcak karar! Bayram sonrası çifte sürpriz yolda! Tamamen ücretsiz olacak; 8. 11. 12. sınıflar 1 Temmuz'da...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz okullarının yanı sıra ortaokul 8, lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik akademik destekleme ve yetiştirme kursları başlatma kararı aldı. Bu yeni uygulama, özellikle sınav hazırlığı sürecinde olan öğrencilere önemli bir destek sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 08:00 Güncelleme 24 Haziran 2024, 08:00
MEB’den sıcak karar! Bayram sonrası çifte sürpriz yolda! Tamamen ücretsiz olacak; 8. 11. 12. sınıflar 1 Temmuz’da...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde önemli değişiklikler yaparak dikkat çekiyor. En önemlilerinden biri, sınıf tekrarı uygulamasının geri getirilmesi oldu. Aynı zamanda devamsızlık affının kaldırılması, özellikle üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için devamsızlığı kritik bir konu haline getirdi. Bakan Tekin, "Karnelerin dağıtılması ve telafi süreçlerinin tamamlanması, sınıf tekrarı işlemlerinin henüz tamamlanmadığı anlamına gelmektedir. Net rakamları bayram sonrası öğreneceğiz." dedi.

Ücretsiz Yaz Okulları ve Destek Kursları

MEB'in bu yılki önemli adımlarından biri de ücretsiz yaz okulları oldu. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan yaz okulları, ortaokul 8. sınıf, lise 11. sınıf ve üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine akademik destek sağlayacak. Öğrenciler, kendi ilçelerindeki okullarda bu ücretsiz faaliyetlere katılabilecekler.

Yaz Okulu Kurslarına Başvuru ve Detaylar

MEB, akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının yaz okulları süresince verileceğini duyurdu. Özellikle 8., 11. ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlenecek olan kurslar, mezunlar için ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz olarak sunulacak. Yaz okulu kursları 1 Temmuz'da başlayacak ve 29 Ağustos'ta sona erecek.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Eğitim dönemi başladığında, 2 Eylül itibariyle destekleme ve yetiştirme kursları da açılacak. 12. sınıf öğrencileri, yaz döneminde haftada 6 saat ders alabilecekler. Kurslar, haftanın 5 günü saat 13.30'da başlayacak ve bir dersten günlük en fazla 2 saat sürecek şekilde düzenlenecek. Kurs süresi 4 haftadan az veya 8 haftadan fazla olmayacak.

Öğrencilere Yönelik Yeni Dönem

Bu yeni eğitim programları, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve eksiklerini gidermeyi hedefliyor. Ücretsiz yaz okulları ve destekleme kursları sayesinde öğrenciler, yaz tatillerinde eğitimlerine devam ederek üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanabilecekler. MEB'in bu adımları, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir rol oynamaya aday.

Yaz Okulu Kursları 1 Temmuz - 29 Ağustos Ücretsiz yaz okulu ve akademik destek kursları.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslar ı2 Eylül - Eğitim Dönemi 12. sınıflar için haftada 6 saat destek kursları.

MEB'in sunduğu bu yeni eğitim fırsatları, öğrencilerin hem yaz tatilinde hem de yeni eğitim döneminde başarılarını artırmalarına yardımcı olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teröre Bozdoğan-45 darbesi: 2’si kırmızı 4’ü turuncu 2’si gri toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da tatili sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Yeni vergi paketinde neler var? Dikkat çeken ÖTV istisnası detayı! Sistem nasıl işleyecek? Süre 5 yıldan 10 yıla çıkıyor
Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı
Emekliye yeni maaş hesabı: Temmuz artışı nasıl uygulanacak? İşte kök aylık, taban maaş, ek ödeme ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Skandalı montaj diyerek savundu
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sergey Melikov’dan ilk açıklama: Savaş evimize geldi
Kısa çalışmada kurallar değişti! Yeni yönetmelik neler getirdi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Kim Milyoner Olmak İster’de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu
Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, 9. yargı paketi, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...
Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız: Ne Fofana ne Hojbjerg! Batshuayi’nin ardından Fenerbahçe’ye 2. çalım
SON DAKİKA