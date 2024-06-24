MEB’den sıcak karar! Bayram sonrası çifte sürpriz yolda! Tamamen ücretsiz olacak; 8. 11. 12. sınıflar 1 Temmuz’da...

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Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde önemli değişiklikler yaparak dikkat çekiyor. En önemlilerinden biri, sınıf tekrarı uygulamasının geri getirilmesi oldu. Aynı zamanda devamsızlık affının kaldırılması, özellikle üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için devamsızlığı kritik bir konu haline getirdi. Bakan Tekin, "Karnelerin dağıtılması ve telafi süreçlerinin tamamlanması, sınıf tekrarı işlemlerinin henüz tamamlanmadığı anlamına gelmektedir. Net rakamları bayram sonrası öğreneceğiz." dedi.

Ücretsiz Yaz Okulları ve Destek Kursları MEB'in bu yılki önemli adımlarından biri de ücretsiz yaz okulları oldu. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan yaz okulları, ortaokul 8. sınıf, lise 11. sınıf ve üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine akademik destek sağlayacak. Öğrenciler, kendi ilçelerindeki okullarda bu ücretsiz faaliyetlere katılabilecekler.