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MEB'den sıcak karar; '10 Haziran okullar tatil mi?' sorusu netleşti! Pazartesi günü öğretmen ve öğrenciler dikkat! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 20 milyondan fazla öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesini heyecanla bekliyor. İlk dönem yarıyıl tatili 2 Şubat Cuma günü tamamlanmış ve ikinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başlamıştı. Şimdi ise öğrenciler karnelerini alacakları günü iple çekiyorlar. Peki, 10 Haziran okullar tatil mi? Pazartesi okul var mı? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 15:47 Güncelleme 08 Haziran 2024, 15:47
MEB’den sıcak karar; ’10 Haziran okullar tatil mi?’ sorusu netleşti! Pazartesi günü öğretmen ve öğrenciler dikkat! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Haziran ayının gelmesiyle birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi de sona eriyor. Milyonlarca öğrenci, okulların kapanması ve yaz tatiline girmek için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, okullar 14 Haziran Cuma günü yapılacak karne törenleriyle resmi olarak kapanacak ve uzun yaz tatili başlayacak.

Okulların Kapanış Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesini sabırsızlıkla bekliyor. Bu yılın son günü olan 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerle birlikte, okullar yaz tatiline girecek. Öğrenciler, bu tarihe kadar derslerine devam edecek ve okulların kapanışını heyecanla bekleyecekler.

Pazartesi Yoklama Alınacak mı?

Okulların kapanmasına bir hafta kala, öğrenciler arasında yoklamaların alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. 10 Haziran Pazartesi günü yoklama alınacak mı sorusu öğrenciler tarafından sıkça araştırılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 takvimine göre, okullar 14 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

Okul İdaresi Karar Verecek

Yoklama durumu ile ilgili olarak okul idaresi karar verme yetkisine sahiptir. Önceki yıllarda olduğu gibi, okullarda son hafta da yoklamaların alındığı bilinmektedir. Dolayısıyla, 10 Haziran Pazartesi günü de yoklama alınması muhtemeldir. Öğrencilerin okula devam etmeleri ve yoklamaların alınacağını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önemlidir.

Karnelerin Dağıtılacağı Gün

2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Bu tarih itibariyle öğrenciler yaz tatiline başlayacak ve yeni eğitim yılına kadar dinlenme fırsatı bulacaklar.

Karnelerin dağıtılacağı gün, öğrenciler bir yıllık emeklerinin karşılığını alacak ve notlarını öğrenecekler.

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, yoklamaların alınıp alınmayacağı konusunda belirsizlik yaşayan öğrenciler için en doğru bilgi okul idaresinden alınacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel uygulamaları doğrultusunda, okulların son haftasında da yoklama alınması beklenmektedir. Öğrencilerin, bu durumu göz önünde bulundurarak okula devam etmeleri ve karnelerini almaya hazırlanmaları gerekmektedir.

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