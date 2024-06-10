MEB’den sıcağı sıcağına karar; 2 ay 26 gün sürecek! Tüm okullarda geçerli! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı ve böylece öğrencilerin yaz tatili süresi ve okulların açılacağı tarih belli oldu. Bu süre boyunca öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak ve yeni eğitim dönemine hazırlanacaklar.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Okulların kapanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi ile belirlenmiş durumda. Bu takvime göre, öğrenciler 14 Haziran 2024 Cuma günü karne alacak ve yaz tatiline başlayacaklar.

Yeni takvime göre, öğrenciler toplamda 2 ay 26 gün tatil yapmış olacaklar.