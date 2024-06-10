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MEB'den sıcağı sıcağına karar; 2 ay 26 gün sürecek! Tüm okullarda geçerli! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla, eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda kapsamlı bir "yıl sonu faaliyet haftası" düzenlenecek. Bu etkinlik haftası, öğrencilerin kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra yeni müfredatta yer alan beceri temelli uygulamaları deneyimlemelerini sağlayacak. Öte yandan yaz tatili hakkında karar netleşti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 14:17 Güncelleme 10 Haziran 2024, 14:17
MEB’den sıcağı sıcağına karar; 2 ay 26 gün sürecek! Tüm okullarda geçerli! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı ve böylece öğrencilerin yaz tatili süresi ve okulların açılacağı tarih belli oldu. Bu süre boyunca öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak ve yeni eğitim dönemine hazırlanacaklar.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Okulların kapanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi ile belirlenmiş durumda. Bu takvime göre, öğrenciler 14 Haziran 2024 Cuma günü karne alacak ve yaz tatiline başlayacaklar.

Yeni takvime göre, öğrenciler toplamda 2 ay 26 gün tatil yapmış olacaklar.

Okullara Veda: Festival Havasında Kapanış

Resmi ve özel tüm okullarda adeta bir "festival" havasında kapanış yapılabilmesi için faaliyet planları ve etkinlik önerileri hazırlandı ve uygulama kılavuzu 81 ile gönderildi. 10-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan yıl sonu faaliyet haftasında, okullarda öğretmenler ve öğrencilerden oluşan Faaliyet Haftası Yürütücü Heyeti çeşitli etkinlikler planlayacak.

10 Haziran Pazartesi

Bilgi Yarışması: Her okul, kendi bilgi yarışması için sorular hazırlayacak ve yarışma aynı saatte her sınıfta uygulanacak.

Takas Saati: Öğrenciler, istedikleri eşyaları sınıf arkadaşlarına tanıtarak takas yapacaklar.

Yıl Sonu Kermesi: Okul genelinde organize edilecek kermeste yöresel lezzetler sunulacak ve elde edilen gelir yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Yetenek Paylaşım Saati: Öğrenciler ve öğretmenler, sahip oldukları yetenekler veya ilgi alanlarına dair atölye ve sunumlar gerçekleştirecekler.

Görsel Sanat, Bilim ve Spor Saati: Okul inisiyatifiyle belirlenecek bir sanat, bilim veya spor aktivitesi düzenlenecek.

11 Haziran Salı

Hitabet Oyunları: Öğrencilerin hitabet yeteneklerini geliştirmeye yönelik oyunlar oynanacak.

"Bir Derdim Var" Saati: Öğrenciler, topluma dair sorunları tartışacak ve sorumluluklarını paylaşacaklar.

Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri: Farklı meslek gruplarından konuşmacılarla eğlenceli söyleşiler yapılacak.

Komedi Saati: Mizah unsuru barındıran fıkra ve hikayeler paylaşılacak.

12 Haziran Çarşamba

Kelime Oyunları: Her sınıf kendi yarışması için kelimeler ve sorular hazırlayacak.

Oyun Saati: Çeşitli kutu oyunları ve drama oyunları oynanacak.

Yıl Sonu Gösterileri: Koro, tiyatro ekibi ve bilim şenlikleri gibi organizasyonlar gösterilerini sergileyecek.

13 Haziran Perşembe

Gezi ve Piknik Günü: Okul tarafından belirlenen bir gezi veya piknik programı ile "yıl sonu faaliyet haftası" tamamlanacak.

14 Haziran'da Karne Heyecanı

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Öğrenciler, 2 Eylül'e kadar sürecek tatil boyunca dinlenme ve eğlenme fırsatı bulacaklar.

2023-2024 MEB Çalışma Takvimi

Okulların Açılış Tarihi

2023-2024 eğitim öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başladı. Bu tarihte tüm okullar öğrencilerine kapılarını açtı.

İlk Ara Tatil

İlk ara tatil, 11 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 20 Kasım 2023 Pazartesi günü sona erdi. Öğrenciler bu tarihler arasında ilk ara tatilin keyfini çıkardılar.

Yarıyıl Tatili

15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Bu dönemde öğrenciler, iki haftalık bir tatil yapma fırsatı bulacaklar.

İkinci Ara Tatil

İkinci ara tatil, 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve Ramazan Bayramı ile örtüşecek. Öğrenciler bu dönemde hem ara tatil hem de bayram tatili yapacaklar.

Eğitim Öğretim Yılının Sonu

2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline çıkacaklar.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini de açıkladı. Bu takvime göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Birinci Dönem

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Birinci Dönem Ara Tatili

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl Tatili

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci Dönem

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci Dönem Ara Tatili

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Bu bilgiler ışığında, öğrenciler ve veliler, tatil planlarını yaparken MEB tarafından belirlenen bu tarihlere göre hareket edebilirler.

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