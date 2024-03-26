MEB’den öğretmenlere flaş duyuru! Nisan ayında seminerler online mı, yüz yüze mi olacak 2024? Kaç gün sürecek, katılım zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimdeki sürekliliği sağlamak ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir karar aldı. Peki, Seminerler online mı, yüz yüze mi olacak? Kaç gün sürecek, katılım zorunlu mu? İşte konu hakkında detaylar...
NİSAN ARA TATİLİ SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?
Nisan ara tatilinde öğretmen seminerleri yüz yüze olarak yapılacak.
MEB takvimine göre ikinci dönem uygulanacak ara tatil tarihleri 8-12 Nisan'a denk geliyor. Bakan Tekin geçtiğimiz ekim ayında yapmış olduğu son açıklamasında " Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım." ifadelerini kullandı.