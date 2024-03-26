MEB’den öğretmenlere flaş duyuru! Nisan ayında seminerler online mı, yüz yüze mi olacak 2024? Kaç gün sürecek, katılım zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimdeki sürekliliği sağlamak ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir karar aldı. Peki, Seminerler online mı, yüz yüze mi olacak? Kaç gün sürecek, katılım zorunlu mu? İşte konu hakkında detaylar...