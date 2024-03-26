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MEB'den öğretmenlere flaş duyuru! Nisan ayında seminerler online mı, yüz yüze mi olacak 2024? Kaç gün sürecek, katılım zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nisan ara tatilinin yaklaşmasıyla beraber öğretmen seminerlerinin düzenlenme şekline ilişkin önemli bir açıklama yapmıştı. Daha önce ara tatilde öğretmen seminerlerinin online olarak düzenleneceğini duyuran Bakan Tekin, ikinci ara tatil için kararını duyurdu. Peki, Seminerler online mı, yüz yüze mi olacak? Katılım zorunlu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 07:49 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:51
MEB’den öğretmenlere flaş duyuru! Nisan ayında seminerler online mı, yüz yüze mi olacak 2024? Kaç gün sürecek, katılım zorunlu mu?

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimdeki sürekliliği sağlamak ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir karar aldı. Peki, Seminerler online mı, yüz yüze mi olacak? Kaç gün sürecek, katılım zorunlu mu? İşte konu hakkında detaylar...

NİSAN ARA TATİLİ SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Nisan ara tatilinde öğretmen seminerleri yüz yüze olarak yapılacak.

MEB takvimine göre ikinci dönem uygulanacak ara tatil tarihleri 8-12 Nisan'a denk geliyor. Bakan Tekin geçtiğimiz ekim ayında yapmış olduğu son açıklamasında " Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım." ifadelerini kullandı.

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SEMİNERLERE KATILMAK ZORUNLU MU?

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun " Öğretmenlerin izin ve tatilleri" başlıklı 50A. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "öğretmenler yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler." şeklindeki amir hükme göre öğretmenler meslek ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

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