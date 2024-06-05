MEB’den müjde gibi karar; Haftaya 5 gün ders yok! 10-14 Haziran arasında öğretmen ve öğrenciler yaşadı! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son haftası "Etkinlikler Haftası" olarak geçirilecek. İlk dönemin sonunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin bir devamı niteliğinde olan bu yeni uygulama, karne haftasında tekrarlanacak. Bakan Tekin, bu organizasyonla öğrencilerin dönem sonlarını daha verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerinin amaçlandığını belirtti.

Eğitimde Yeni Bir Soluk: Etkinlikler Haftası

Bakan Tekin, düzenlenen basın toplantısında, Etkinlikler Haftası'nın öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak bir dizi etkinlik ve atölye çalışması içereceğini ifade etti. Öğrencilerin akademik yıl boyunca gösterdikleri çaba ve yorgunluğu atabilecekleri, aynı zamanda sanatsal, kültürel ve spor aktiviteleriyle kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam hazırlamak bu haftanın temel hedefleri arasında yer alıyor.