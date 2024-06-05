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MEB'den müjde gibi karar; Haftaya 5 gün ders yok! 10-14 Haziran arasında öğretmen ve öğrenciler yaşadı! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte, Türkiye genelinde öğrenci ve veliler arasında en çok merak edilen konu, "Yaz tatiline ne kadar kaldı?" sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 20 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönemin sona ermesine az bir süre kala, okulların kapanış tarihi merakla bekleniyordu. MEB yetkilileri, öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği tarihleri açıkladılar. Öte yandan okulun son haftası için karar alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 08:15 Güncelleme 05 Haziran 2024, 08:15
MEB’den müjde gibi karar; Haftaya 5 gün ders yok! 10-14 Haziran arasında öğretmen ve öğrenciler yaşadı! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son haftası "Etkinlikler Haftası" olarak geçirilecek. İlk dönemin sonunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin bir devamı niteliğinde olan bu yeni uygulama, karne haftasında tekrarlanacak. Bakan Tekin, bu organizasyonla öğrencilerin dönem sonlarını daha verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerinin amaçlandığını belirtti.

Eğitimde Yeni Bir Soluk: Etkinlikler Haftası
Bakan Tekin, düzenlenen basın toplantısında, Etkinlikler Haftası'nın öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak bir dizi etkinlik ve atölye çalışması içereceğini ifade etti. Öğrencilerin akademik yıl boyunca gösterdikleri çaba ve yorgunluğu atabilecekleri, aynı zamanda sanatsal, kültürel ve spor aktiviteleriyle kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam hazırlamak bu haftanın temel hedefleri arasında yer alıyor.

Etkinlik haftası okulun son haftası uygulanacak. Böylelikle 10-14 Haziran arasında ders yerine etkinlikler yapılacak.

Yoklama Durumu ve Okul Takvimi
Millî Eğitim Bakanlığı, okulların son haftasında yoklama alınıp alınmayacağı konusunda kesin bir yönerge yayınlamamış olsa da, genellikle yöneticilerin inisiyatifiyle bu süreç devam ettirilmekte. Ancak bu hafta eğitimden çok etkinliklere odaklanılacağı için yoklamanın esnek tutulabileceği belirtiliyor.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?
2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü dağıtılacak karnelerle sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek. Yaz tatili de aynı gün başlayacak. Böylece öğrenciler, yaz dönemine giriş yapacaklar.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
Millî Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için takvimini de açıkladı. Yeni eğitim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler için mesleki çalışma programları 2 Eylül Pazartesi günü itibariyle start alacak.

Ara Tatiller ve Yarıyıl Tatili
2024-2025 akademik yılında ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında, yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tatiller, öğrencilere dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunarken, öğretmenlerin de mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak.

Eğitim Yılı Sonu
Yeni eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Bu tarih itibarıyla öğrenciler yaz tatiline başlayacak ve bir sonraki akademik yıl için hazırlıklar başlayacaktır.

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