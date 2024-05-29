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MEB'den mini bayram arası; Okullarda 1 hafta ders yok! Öğretmen ve öğrenciler yaz tatili öncesi havalara uçacak! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yaz tatiline keyifli bir şekilde başlamalarını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık, okulların kapanmasına bir hafta kala düzenlenecek olan "Etkinlikler Haftası" ile öğrencilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 13:32 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 13:32
MEB’den mini bayram arası; Okullarda 1 hafta ders yok! Öğretmen ve öğrenciler yaz tatili öncesi havalara uçacak! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yaz tatiline girerken keyifli bir son hafta sunacak. Bu plana göre "Etkinlikler Haftası" ile dolu geçecek son hafta, karnelerin dağıtılacağı 10-14 Haziran'da başlayacak. Okullar belirlenen takvime uygun kapanacak.

Etkinlikler Haftası: Öğrenciler İçin Bir Nefes Alma Zamanı

Etkinlikler Haftası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere sunduğu özel bir dönemdir. Bu hafta boyunca, öğrencilerin ders stresinden uzaklaşarak keyifli etkinliklere katılması hedeflenmektedir. Bu süreç, öğrencilerin yıl boyunca öğrendiklerini pekiştirmesi ve sosyal etkileşimlerini artırması için bir fırsat sunmaktadır.

Karnelerin Dağıtılacağı Tarih: 14 Haziran

Karnelerin dağıtılacağı tarih, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. 14 Haziran Cuma günü, öğrenciler karnelerini alacaklar ve resmi olarak yaz tatiline girmiş olacaklar. Bu, öğrenciler için hem heyecan verici bir dönemin başlangıcı hem de iyi bir dinlenme fırsatıdır.

Yaz Tatili: Dinlenme ve Yenilenme Zamanı

Yaz tatili, öğrencilerin yıl boyunca yorgun düşen bedenlerini ve zihinlerini dinlendirecekleri önemli bir fırsattır. Bu süreçte, öğrenciler kendilerine yeni hobiler edinebilir, kitaplar okuyabilir, sevdikleri aktivitelere zaman ayırabilir ve dinlenme imkanı bulabilirler.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi: Yeni Döneme Hazırlık

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Bu takvim, öğretmenlerin ve öğrencilerin yeni döneme hazırlanması için önemli tarihleri içermektedir. Yeni dönemde, öğrencilerin başarıları için destekleyici çalışmalar yapılacak ve onların daha iyi bir eğitim alması sağlanacaktır.

Öğretmenler için mesleki çalışmalar, 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu çalışmalar, öğretmenlerin yeni eğitim yılına hazırlanmalarını sağlayacak. Aynı tarihlerde, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu eğitimler, minik öğrencilerin okula daha kolay adapte olmalarını amaçlıyor.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İlk ara tatil ise 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

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