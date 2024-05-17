MEB’den milli bayram arası; ’20 Mayıs okullar tatil’ söylentileri netleşti! 3 gün birleştirmek isteyen öğretmenler, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşarken, bir sonraki gün olan 20 Mayıs Pazartesi için okulların tatil durumu merak konusu oldu. Veliler ve öğrenciler, bayramın ardından okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladılar.

Son günlerde 20 Mayıs Pazartesi 'nin okullar için tatil olup olmayacağına dair birçok spekülasyon dolaşıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Yani, 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu tarih, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatması dolayısıyla özel bir öneme sahiptir. Dolayısıyla, 19 Mayıs Cumartesi günü tüm yurt genelinde resmi tatil olarak kutlanacaktır.

Milli bayramların ve resmi tatillerin anlamı ve önemi hakkında gençlerin bilinçlendirilmesi için bu özel günlerin anlamı ve tarihi önemine dair okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.