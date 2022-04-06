MEB'den kritik ARA TATİL VE İOKBS açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'kaldırıyoruz' diyerek duyurdu! 11-15 Nisan tarihleri arasında...

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na, "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

MAHMUT ÖZER'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz." dedi.