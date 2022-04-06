MEB'den kritik ARA TATİL VE İOKBS açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'kaldırıyoruz' diyerek duyurdu! 11-15 Nisan tarihleri arasında...

Başvuruların başlamasına çok az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. 100 soru sorulacak ve öğrencilere 120 dakika süre tanınacak. Sınav için tüm detaylar tek tek aktarıldı. Bu yıl binlerce öğrenci girecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ayrıca ara tatil duyurusu da yapıldı. Özer, ''kaldırıyoruz'' diyerek geni gelişmeyi paylaştı. İşte detaylar...
MEB SICAK GELİŞMELERİ PEŞ PEŞE DUYURDU!
Bakan Özer'in ara tatil açıklaması öncesi İOKBS sınavı başvuruları hakkında bilgi verelim. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Eylül'de İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yapılacak. Sınavın başvuruları da 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.
İOKBS KILAVUZU YAYIMLANDI
MEB'den yapılan açıklamada, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.
2022 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kılavuza göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.
4 Eylül saat 10.00'da yapılacak sınavın sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
İOKBS SINAVI HAKKINDA
Sınava, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'ndaki koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek.
Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.
İOKBS ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda, tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.