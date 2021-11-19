Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 19.11.2021 21:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 21:37
    ABONE OL

    MEB'den 'koronavirüs' kararı: Tören ve etkinlikler tedbir amaçlı iptal edildi

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin flaş bir karar aldı. Bakanlık resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu.

    MEB’den tedbir kararı!

    Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin flaş bir karar aldı.

    Bakanlığa bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret etti. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti.

    Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.

    Detaylar gelecek...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Eğitim MEB'den 'koronavirüs' kararı: Tören ve etkinlikler tedbir amaçlı iptal edildi
        SON DAKİKA