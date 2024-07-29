MEB’den jet yaz tatili kararı; ’Okullar ekim ayında mı açılacak?’ sorusu netleşti! Dersler geç mi başlıyor? 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce ilan ettiği çalışma takvimine göre okulların 9 Eylül'de açılması planlandı. Peki, okullar ekim ayında mı açılacak? İşte detaylar...
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce ilan ettiği çalışma takvimine göre okulların 9 Eylül'de açılması planlandı. Peki, okullar ekim ayında mı açılacak? İşte detaylar...
OKULLAR EKİMDE Mİ AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının gecikeceği yönünde herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce ilan ettiği çalışma takvimine göre okulların 9 Eylül'de açılması planlanmaktadır. Eğitim müfredatındaki yenilikler ve kayıt sistemindeki değişiklikler sebebiyle okulların geç açılması hakkında herhangi bir resmi karar ya da duyuru bulunmamaktadır.
Bu nedenle, okulların planlandığı gibi 9 Eylül'de açılacağı bilgisi geçerliliğini korumaktadır.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
2024-2025 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ
Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.