MEB’den jet karar; Karne not sistemi değişti! e-Okul güncellendi; O tarihten sonra kapanıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...





Yeni Karne Sistemi: Sosyal Etkinlikler de Değerlendirilecek

Bu yıl karnelerde önemli bir yenilik var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilenen e-okul karne sistemi ile ders notlarının yanında, öğrencilerin sosyal etkinlik katılım durumları da değerlendirilecek. Sosyal hayatta gösterilen faaliyetler, sanatsal aktiviteler ve sportif etkinliklere katılım gibi unsurlar karne notunu doğrudan etkileyecek. Bu yenilik, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda sosyal ve kişisel gelişimlerine de önem verildiğini gösteriyor.





2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı E-okul Ne Zaman Kapanacak?

Öğretmenler, 2. dönem yazılı notlarını e-okul ekranına girmeye başladılar. E-okul'un karnelerin verilmesinden birkaç gün önce kapanması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre, 10 Haziran tarihinden sonra öğrencilerin not girişlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. E-okul sistemi kapandığında öğretmenler artık not girişi yapamayacak ve karneler basıma geçecek. Öğrenciler bu süreçte not bilgilerini, devamsızlık bilgilerini ve haftalık ders programlarını e-okul üzerinden takip edebilecekler.





Özetle, 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler, 9 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına kadar yaz tatilinin keyfini çıkarabilecekler. Bu süreçte sosyal etkinliklere katılımın da karne notuna etki edecek olması, öğrencilere sosyal hayatlarında da aktif olmaları için teşvik sağlıyor.