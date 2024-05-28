MEB’den jet karar; Karne not sistemi değişti! e-Okul güncellendi; O tarihten sonra kapanıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Öğretmenler, 2. dönem yazılı notlarını e-okul ekranına girmeye başladı. E-okul sisteminin karnelerin verilmesinden birkaç gün önce kapanması bekleniyor. Bu durumda, 10 Haziran tarihine kadar tüm not girişlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. 10 Haziran'dan sonra e-okul sistemi kapanarak, öğretmenler artık not girişi yapamayacak. Bu süreç, karnelerin basımına ve dağıtımına olanak tanıyacak.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Karneler Ne Zaman Alınacak?
Ortaöğretim ve lise öğrencileri için heyecanla beklenen karne günü yaklaşıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte hem e-okul sistemi üzerinden karnelerini görüntüleyebilecek hem de basılı karnelerini alarak yaz tatiline başlayacaklar.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül tarihinde başlayacak. Öğrenciler yaz tatilinin ardından ders başı yapacak ve yeni eğitim yılına merhaba diyecekler.