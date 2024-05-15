MEB’den jet gibi takvim; Yaz tatili süresi 90 gün mü oldu? Son 1 ay kala gündemde! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

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Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, eğitim-öğretim yılının sonlarına yaklaşırken, öğrenciler ve aileler yaz tatilini sabırsızlıkla beklemeye başladı. Aileler, tatil planlarını okulların kapanış tarihine göre yapıyor. Bu yıl eğitim-öğretim faaliyetleri 11 Eylül'de başladı. Öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında, ikinci ara tatilini ise Nisan ayında yaptı.

Yaz tatilinden önceki en uzun tatil olan Sömestr tatili ise Ocak-Şubat ayları arasında tamamlandı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte okullarda sınav dönemi de yoğunlaştı. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS sınavı 2 Haziran'da, üniversite sınavı ise 8-9 Haziran'da yapılacak. Peki, yaz tatili nedeniyle okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılının kapanış ve gelecek dönemin başlangıç tarihleri…