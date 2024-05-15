MEB’den jet gibi takvim; Yaz tatili süresi 90 gün mü oldu? Son 1 ay kala gündemde! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, eğitim-öğretim yılının sonlarına yaklaşırken, öğrenciler ve aileler yaz tatilini sabırsızlıkla beklemeye başladı. Aileler, tatil planlarını okulların kapanış tarihine göre yapıyor. Bu yıl eğitim-öğretim faaliyetleri 11 Eylül'de başladı. Öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında, ikinci ara tatilini ise Nisan ayında yaptı.
Yaz tatilinden önceki en uzun tatil olan Sömestr tatili ise Ocak-Şubat ayları arasında tamamlandı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte okullarda sınav dönemi de yoğunlaştı. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS sınavı 2 Haziran'da, üniversite sınavı ise 8-9 Haziran'da yapılacak. Peki, yaz tatili nedeniyle okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılının kapanış ve gelecek dönemin başlangıç tarihleri…
Okullar Ne Zaman Kapanacak?
Okulların kapanış tarihi, eğitim-öğretim yılı başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimi ile belirlenmişti. Bu yıl, 16 milyon öğrenci 11 Eylül'de ders başı yaptı ve okullar Haziran ayında kapanacak. İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak.