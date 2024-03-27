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MEB'den jest gibi tatil kararı! 3 gün ders yok! 2. ara tatil öncesi öğrenciler havalara uçacak! Öğretmenler ve 9,10,11,12. sınıflar...

Öğrenciler için heyecan verici bir dönem başlıyor! Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yoğun bir öğretim döneminin ardından dinlenmek ve eğlenmek için tatil dönemi sunuluyor. Bu tatiller, öğrencilerin zorlu ders programlarından arınarak yenilenmelerini ve enerji toplamalarını sağlayacak önemli bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 19:01 Güncelleme 27 Mart 2024, 19:01
MEB’den jest gibi tatil kararı! 3 gün ders yok! 2. ara tatil öncesi öğrenciler havalara uçacak! Öğretmenler ve 9,10,11,12. sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrenciler ve aileler için heyecan verici bir dönemi müjdeliyor. Özellikle ikinci ara tatilin ve Ramazan Bayramı'nın benzer tarihlerde denk gelmesi, öğrencilere ve ailelerine özel bir zaman dilimi sunuyor.

4 TATİL BİRDEN

Nisan ayı, öğrenciler için oldukça keyifli bir tatil zamanını işaret ediyor! 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan belediye seçimlerinin ardından, Pazartesi günü okulların tatil olması bekleniyor.

Ardından, 5 Nisan Cuma günü başlayacak ve tam 9 gün sürecek bir ara tatil dönemi başlayacak. Bu süre zarfında, öğrenciler yoğun ders temposundan uzaklaşacak, dinlenecek ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekler.

Ara tatilin sona ermesinin ardından, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Bu özel günde de okullar tatil olacak, böylece öğrenciler toplamda 11 gün boyunca tatilin tadını çıkarabilecekler.

Özetle, Nisan ayı öğrenciler için sürprizlerle dolu bir tatil dönemini beraberinde getiriyor. Seçim tatili, ara tatil ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili gibi fırsatlar, öğrencilere dinlenme ve eğlence imkanı sunacak.

Seçim Sürecinde Öğretmenler İdari İzinli Olacak

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık görevlisi olarak yer alacak olan öğretmenler, 1 Nisan Pazartesi günü idari izinli sayılacaklar. Bu kararın, seçim sürecinde oyların sayım ve dökümü ile diğer işlemlerin tamamlanmasının geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Okulların Tatil Durumu Belirsiz

31 Mart Pazar günü, Türkiye genelinde 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü, sandık görevlisi olarak görev alacak çok sayıda öğretmen bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın benzer seçimlerinde olduğu gibi, seçim sonrası okulların tatil edilmesi bekleniyor ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Oy Verme Saatleri 32 İlde Değişiklik Gösterecek

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, ve Kilis illerinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri, diğer illere göre bir saat erken olacak şekilde, 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri öncesinde, seçim sürecinin etkileri ve oy verme işlemleriyle ilgili detaylar belirginleşmeye devam ediyor. Öğretmenlerin idari izinli olacağına dair yapılan açıklama ve okulların tatil durumuyla ilgili beklentiler, seçim sonrası resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

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