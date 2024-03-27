MEB’den jest gibi tatil kararı! 3 gün ders yok! 2. ara tatil öncesi öğrenciler havalara uçacak! Öğretmenler ve 9,10,11,12. sınıflar...

Seçim Sürecinde Öğretmenler İdari İzinli Olacak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık görevlisi olarak yer alacak olan öğretmenler, 1 Nisan Pazartesi günü idari izinli sayılacaklar. Bu kararın, seçim sürecinde oyların sayım ve dökümü ile diğer işlemlerin tamamlanmasının geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Okulların Tatil Durumu Belirsiz 31 Mart Pazar günü, Türkiye genelinde 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü, sandık görevlisi olarak görev alacak çok sayıda öğretmen bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın benzer seçimlerinde olduğu gibi, seçim sonrası okulların tatil edilmesi bekleniyor ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Oy Verme Saatleri 32 İlde Değişiklik Gösterecek Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, ve Kilis illerinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri, diğer illere göre bir saat erken olacak şekilde, 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri öncesinde, seçim sürecinin etkileri ve oy verme işlemleriyle ilgili detaylar belirginleşmeye devam ediyor. Öğretmenlerin idari izinli olacağına dair yapılan açıklama ve okulların tatil durumuyla ilgili beklentiler, seçim sonrası resmi açıklamalarla netlik kazanacak.