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MEB'den flaş karar, süre uzatılacak! Milli Eğitim Bakanlığı az evvel duyurdu! Anaokulu hariç, 12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenci ve velilerin merakla beklediği ara tatil uygulamasına ilişkin yeni kararları merak konusu olmaya devam ediyor. Birer hafta süren ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği milyonlarca öğrenci ve velisinin araştırdığı bir konu haline geldi. Bu noktada MEB'in merakla beklenen kararına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca öğrenci şimdi detayları öğrenmek istiyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 10:10 Güncelleme 14 Şubat 2024, 10:10
MEB’den flaş karar, süre uzatılacak! Milli Eğitim Bakanlığı az evvel duyurdu! Anaokulu hariç, 12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula...

MEB'in öğrenci ve velilere yönelik ara tatil kararı, her yıl olduğu gibi büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle öğrenciler bu tatilin sürüp sürmeyeceğini ve olası değişiklikleri öğrenmek için adeta nefeslerini tutmuş durumda. Veliler ise çocuklarının eğitim sürecine dair alınacak kararları yakından takip ediyor.

FLAŞ KARAR

Ulaşılan son bilgilere göre, Kasım ve Nisan aylarında gerçekleştirilen birer haftalık ara tatillerin devam etmesine karar verildi. Bu uygulama eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olmaya devam edecek.

MEB, eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatma yolunda önemli bir adım atıyor. Mevcutta 180 gün olan eğitim iş günü sayısı, öğrencilerin yılda 200 gün okula gitmelerini sağlayacak şekilde artırılacak.

Bu değişiklik 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren uygulanmaya başlanacak.

YAZ TATİLİ SÜRESİNDE DÜZENLEME

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, yaz tatili süresinde de bir kısalma olması bekleniyor. Türkiye'de yaz tatilinin süresi, ara tatil uygulamalarıyla birlikte zaten 13 haftadan 11 haftaya düşmüştü.

Günümüzde pek çok ülkede öğrenciler yılda 190 ile 220 gün arasında okula gidiyor. Türkiye'de yapılacak bu değişiklikle, eğitim süresinin uzatılması ve böylece eğitim kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Bu değişiklikler hem velileri hem de öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Ara tatillerin devam etmesi öğrencilere dönem içinde nefes alma fırsatı sunarken eğitim günlerinin artırılması öğrencilerin daha fazla öğrenme fırsatı bulmasına olanak tanıyacak.

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