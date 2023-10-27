Okullara 9 gün tatil sürprizi resmiyete kavuştu! MEB’den flaş bir karar daha! Kasım arasına ek + 29 Ekim! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar...

Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek. Yazıda, kararın okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.
MAZERET SINAVI YAPILACAK?
Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.
Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.
OKULLARDA 9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bakan Yusuf Tekin ara tatillerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanacağını duyurdu. Birinci dönem ara tatili sebebiyle okullar 10 Kasım cuma günü kapanacak ve ilk ara tatil başlayacak.
MEB takvimine göre okullarda ara tatil 13-17 Kasım tarihlerinde uygulanacak ancak hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler daha uzun tatil yapmış olacak.
Ara tatil dönüşü okullar 20 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek. Bu dönem okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023
Yarıyıl tatili 22 Ocak 2 Şubat 2024
İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024
14 Haziran 2024 Okulların kapanışı
OKULLARDA BU ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?
Bakanlık dönem başında uygulayacağı çalışma takviminin detaylarını aktardı. Buna göre 10 Kasım cuma günü kapanacak okullarda cumartesi ve pazar günleri dahil edildiğinde ara tatil 9 gün boyunca sürecek. Okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şu şekilde;
11 Kasım Cumartesi