Okullara 9 gün tatil sürprizi resmiyete kavuştu! MEB’den flaş bir karar daha! Kasım arasına ek + 29 Ekim! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar...

MEB'DEN ÖĞRETMEN SEMİNERİ KARARI

Bakan Yusuf Tekin öğretmen seminerlerinin Kasım tatilinde online olacağını duyurdu. İşte, yapılan açıklamada

"Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.