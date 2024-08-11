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MEB'den ekstra tatil kararı; 'Okullar ekimde mi açılacak?' sorusu netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...

Yaz tatilinin son günlerine doğru hızla ilerlerken, milyonlarca öğrenci ve veli için büyük bir heyecan başladı. Sıcak yaz günlerinin ardından evlerde okula dönüş hazırlıkları hız kazandı. Mağazalarda defter, kalem ve okul çantası alışverişleri artarken, öğrenciler de yeni eğitim yılına dair tatlı bir heyecan içinde. Peki, okullar ne zaman açılacak? Geç açılma durumu var mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 14:25 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 14:25
MEB’den ekstra tatil kararı; ’Okullar ekimde mi açılacak?’ sorusu netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...

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Yaz tatilinin bitimine yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli için büyük bir heyecan dalgası yayılıyor. 14 Haziran'da başlayan ve üç ay boyunca güneşli günlerin, yeni maceraların ve dinlenmenin keyfini süren öğrenciler, şimdi okulların yeniden açılacağı günü bekliyor. Tatilin son demlerinde, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu zihinleri meşgul etmeye başladı.

Okulların Açılış Tarihi Belli Oldu! 2024-2025 Eğitim Yılı Ekim Ayında Mı Başlıyor?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılış tarihini merakla bekliyor.

Son zamanlarda bazı söylentiler dolansa da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu çalışma takviminde herhangi bir değişiklik olmadı.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılışında herhangi bir gecikme yaşanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen bu tarihte ders başı yapacak.

Tatiller Ne Zaman?

Bu eğitim yılında ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2025 Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 20 Haziran 2025 tarihinde karnelerin alınmasıyla sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Yaz tatili ile birlikte öğrenciler uzun bir dinlenme dönemine girecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği bu tarihlere göre planlarınızı yapabilir, öğrencilerinizi yeni eğitim yılına hazırlayabilirsiniz.

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