MEB’den ekstra tatil kararı; ’Okullar ekimde mi açılacak?’ sorusu netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...

Yaz tatilinin bitimine yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli için büyük bir heyecan dalgası yayılıyor. 14 Haziran'da başlayan ve üç ay boyunca güneşli günlerin, yeni maceraların ve dinlenmenin keyfini süren öğrenciler, şimdi okulların yeniden açılacağı günü bekliyor. Tatilin son demlerinde, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu zihinleri meşgul etmeye başladı.