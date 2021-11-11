MEB'den AÖL sınav açıklaması: 8 dönem şartı kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık öğretim lisesi sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gereken 8 dönem şartı 5'e düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralık ayında yapılmasının planlandığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gerekli 8 dönem şartının aranmasına devam edileceği belirtilen yazıda, 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartının ise kaldırılacağı bildirildi.
Yazıda, bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartının 5 dönem olarak uygulanacağı duyuruldu.
Karar, gelecek ay yapılacak açık öğretim lisesi sınavlarında uygulanmaya başlayacak.