MEB YERLEŞTİRME BAŞVURU EKRANI! 2023 LGS il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu nereden, nasıl yapılır?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için o tarihler arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından takvim yayınlandı. İşte detaylar...

MEB LGS İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK? LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.