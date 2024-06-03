MEB takvimi değiştirdi! 1 hafta öne çekildi; Öğretmenler ve öğrenciler dikkat! 8. ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, sınav tarihleri bir hafta öne alındı ve yeni tarihler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.