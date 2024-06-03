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MEB takvimi değiştirdi! 1 hafta öne çekildi; Öğretmenler ve öğrenciler dikkat! 8. ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 2. ortak sınav tarihlerinde önemli bir değişiklik yapma kararı aldığını duyurdu. Bu değişiklik, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlarının öne çekilmesini içeriyor. Öğrenciler şimdi ise yeni tarihlerin ne olduğunu merakla bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 09:32 Güncelleme 03 Haziran 2024, 09:32
MEB takvimi değiştirdi! 1 hafta öne çekildi; Öğretmenler ve öğrenciler dikkat! 8. ve 12. sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, sınav tarihleri bir hafta öne alındı ve yeni tarihler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Buna göre, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine devam ettiği resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 2. dönem 2. yazılı sınavları, 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ayrıca, 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

Bu değişiklikle birlikte, öğrencilerin sınav takvimini gözden geçirmeleri ve yeni tarihler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlamaları önem arz ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitimlerine devam ederken sınavların planlanmasında ve duyurulmasında titizlikle çalışmaya devam ediyor. Öğrencilerin ve velilerin, güncel duyuruları takip etmeleri ve sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları önem taşıyor.

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