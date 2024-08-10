MEB sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuru nasıl yapılır? MEBBİS sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mazeretiyle iller arası yer değişikliği başvurularının tarihlerini duyurdu. 13 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan başvuru süreci, 30 Eylül'e kadar devam edecek. Ancak başvuru yapabilmek için öğretmenlerin en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.