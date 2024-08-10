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MEB sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuru nasıl yapılır? MEBBİS sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı olarak iller arası yer değiştirme süreci için beklenen takvimi açıkladı. Bu kapsamda 13 Ağustos'ta başlayacak başvurular için öğretmenler, 30 Eylül'e kadar 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları halinde MEBBİS sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuru nasıl yapılır? İşte MEBBİS sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru ekranı!

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 12:03 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 12:03
MEB sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuru nasıl yapılır? MEBBİS sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru ekranı

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Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mazeretiyle iller arası yer değişikliği başvurularının tarihlerini duyurdu. 13 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan başvuru süreci, 30 Eylül'e kadar devam edecek. Ancak başvuru yapabilmek için öğretmenlerin en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

MEBBİS SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" adresinden elektronik başvuru formu doldurularak, 13-15 Ağustos'ta alınacak. Atama işlemleri, 22 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024'ten itibaren yapılacak.

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