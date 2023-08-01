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MEB SAYAÇ: Devlet ve özel okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar kaç gün, 4 gün mü olacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Okullar hakkında araştırmalar öğrenciler tarafından hızlandı. İnternet arama motorlarında ''Devlet ve özel okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar kaç gün, 4 gün mü olacak? '' şeklinde araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi okulların açılacağı tarihi, kaç gün olacağını merak ediyor. İşte son durum.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 16:06
MEB SAYAÇ: Devlet ve özel okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar kaç gün, 4 gün mü olacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Son gelişmeler Takvim.com.tr'de! Yaz tatilinin keyfini süren öğrenciler için geri sayım başladı. Ağustos ayına girilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 2023-2024 okulların açılış tarihi duyuruldu. MEB tarafından yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvim yayınlandı. Peki Devlet ve özel okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar kaç gün, 4 gün mü olacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre okullar 11 Eylül tarihinde açılacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLDU?

Avrupa'da bazı ülkelerde 4 gün okul 3 gün tatil uygulaması henüz resmi olarak uygulamaya geçmedi. Ülkemizde de henüz bu uygulama söz konusu değil.


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