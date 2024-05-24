MEB OGM deneme sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak? MEB (TYT AYT YDT) deneme sınavı EBA giriş ekranı 2024! ogm.materyal.eba.gov.tr

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrencilere büyük bir fırsat sunuyor. "YKS'ye Doğru 2024" başlığı altında, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek çevrim içi deneme sınavları, öğrencilerin hazırlık seviyelerini ölçmek ve ders çalışma yöntemlerini şekillendirmek amacıyla düzenleniyor.
Sınav Tarihleri ve Oturumlar
Deneme sınavları, sırasıyla TYT, AYT ve YDT oturumları olarak üç gün boyunca yapılacak:
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 25 Mayıs 2024
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 26 Mayıs 2024
Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Mayıs 2024
Sınavlar, sabah 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar istenen zaman diliminde online olarak tamamlanabilecek.
Sınavın Yapılacağı Platform ve Erişim Bilgileri
Öğrenciler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün materyal platformu olan OGM Materyal web sitesi üzerinden (ogmmateryal.eba.gov.tr) sınavlara erişim sağlayabilecekler.
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