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MEB LGS tercih yerleştirme boş kontenjanlar 2024: LGS 1. ve 2. nakil tercih ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını 22 Temmuz 2024'te açıklayacak. Sonuçlar sonrası nakil süreci başlıyor. Detaylar haberimizde! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) nakil süreci, öğrenciler için kritik bir dönemi kapsıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda yapılacak olan bu süreçte, öğrenciler ve veliler dikkatli olmalı ve başvurularını zamanında tamamlamalıdırlar. Doğru tercihler ve bilinçli adımlar, öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatları için büyük önem taşıyor. İşte MEB LGS tercih yerleştirme boş kontenjanlar 2024: LGS 1. ve 2. nakil tercih ekranı...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 08:42 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 08:46
MEB LGS tercih yerleştirme boş kontenjanlar 2024: LGS 1. ve 2. nakil tercih ekranı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklayacak. Bu tarihten itibaren, öğrenciler için önemli bir süreç olan nakil işlemleri başlayacak. Nakil sürecine dair takvim ve detaylar önceden duyuruldu ve öğrenciler, herhangi bir okula yerleşememe endişesi taşıyanlar için süreç hakkında bilgilendirildi.

Nakil Süreci Ne Zaman Başlayacak?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından nakil süreci başlatılacak. Öğrenciler, ilk nakil başvurularını 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Birinci nakil sonuçları ise 29 Temmuz 2024'te açıklanacak.

İkinci nakil başvuruları ise 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 5 Ağustos 2024'te duyurulacak.

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LGS Nakil Başvuruları Nasıl Yapılacak?

LGS nakil başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, "e-Okul" sistemi üzerinden "Sınav ve Nakil İşlemleri" kısmına giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Başvuru sürecinde öğrencilerin merkezi sınav puanına göre öğrenci kabul eden okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla üç tercih yapma hakları bulunacak.

Yerleştirmelere Esas Nakiller İki Aşamada Tamamlanacak

Yerleştirmelere esas nakiller, iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada tercihi kabul edilen öğrenciler, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve tür seçme zorunluluğu olmadan tercih yapabilecekler. Ancak, tercihi kabul edilmeyen öğrenciler ilk iki tercihini kayıt alanından olmak üzere en fazla üç okul tercihinde bulunabilecekler ve aynı okul türünden en fazla iki okul seçme hakları olacak.

MEB LGS Nakil Dönem Takvimi

MEB, nakil başvurularının iki aşamada gerçekleştirileceğini açıkladı. 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak olan birinci nakil başvurularının sonuçları 29 Temmuz 2024'te duyurulacak. İkinci nakil başvuruları ise 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecek ve sonuçlar 5 Ağustos 2024'te açıklanacak.

Nakil İşlemlerinin Detayları

Öğrenciler ve veliler, nakil sürecinde başvurularını e-Okul sistemi üzerinden kolayca yapabilecekler. Nakil işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, tercihlerin doğru ve dikkatli bir şekilde yapılmasıdır. Öğrenciler, istedikleri okulları tercih ederken hem merkezi sınav puanlarını hem de okulların kontenjanlarını göz önünde bulundurmalıdırlar.

Yerleştirme ve nakil süreçlerinin ardından, öğrencilerin kesin kayıt işlemleri başlayacak. MEB'in sağladığı bu süreç sayesinde, öğrenciler en uygun okula yerleşme imkanına sahip olacaklar. Veliler ve öğrenciler, süreç boyunca MEB'in resmi internet sitesinden ve e-Okul sisteminden güncel bilgilere ulaşabilecekler.

LGS Nakil Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nakil sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunuyor. Öğrenciler, tercihlerini yaparken okulların kontenjan durumlarını, puanlarını ve kendi ilgi alanlarını göz önünde bulundurmalılar. Ayrıca, başvuru süresi içinde işlemleri tamamlamak da oldukça önemli. Veliler, çocuklarının eğitim hayatındaki bu önemli aşamada onlara destek olmalı ve süreç hakkında bilinçli olmalıdırlar.

Nakil başvurusu nasıl yapılacak?

Öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri kısmına giriş yaparak nakil başvurularını gerçekleştirebilirler.

Nakil başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak?

Birinci nakil başvuruları 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında, ikinci nakil başvuruları ise 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Birinci nakil sonuçları 29 Temmuz 2024'te, ikinci nakil sonuçları ise 5 Ağustos 2024'te açıklanacak.

Yerleştirmelere esas nakiller nasıl gerçekleştirilecek?

Nakiller iki aşamada gerçekleştirilecek. Her iki aşamada da merkezi sınav puanına göre öğrenci kabul eden okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla üç tercih yapılabilecek.

Nakil sürecinde en fazla kaç tercih yapılabilir?

Her iki nakil aşamasında da öğrenciler en fazla üç tercih yapabilirler.

Nakil başvurularında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tercihler yapılırken okulların kontenjan durumları, puanları ve öğrencilerin ilgi alanları göz önünde bulundurulmalı. Başvuru süresi içinde işlemlerin tamamlanması da oldukça önemlidir.

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